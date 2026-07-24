Washington’dan Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programı ve savunma tedarik süreçlerine ilişkin gelen son işaretler, Yunanistan başkentinde yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi.

Yunanistan merkezli Proto Thema’nın aktardığına göre, Türkiye’nin F-35 programına katılımını daha önce "Yunanistan için ulusal bir yenilgi" olarak nitelendiren muhalefete iktidardan çok sert cevap geldi. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, eski Başbakan Aleksis Çipras ve Miçotakis yönetimini hedef alarak Yunan muhalefetinin Türkiye öngörülerinin çöktüğünü ileri sürdü.

Komşuda Türkiye kavgası patladı! Miçotakis yönetimi eski başbakanı topa tuttu: 2019da hayal bile edemiyordunuz

YUNAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİPRAS’A SESLENDİ: "SÖYLEYECEK BİR ŞEYİNİZ VAR MI?"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, düzenlediği basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye kararının ardından eski Başbakan Aleksis Çipras’a doğrudan göndermede bulundu. Atina’nın normal şartlarda başka ülkelerin savunma programlarını yorumlamadığını belirten Marinakis, muhalefetin Türkiye’nin askeri gücüne ilişkin vizyonsuzluğunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Çipras’ın bu gelişmeler karşısında söyleyecek bir şeyi var mı? 2019’a kadar hayal dahi edilemeyen, boş hayal olarak görülen şeyler bugün artık gerçeğe dönüştü hatta gerçeğin de ötesine geçti."

Komşuda Türkiye kavgası patladı! Miçotakis yönetimi eski başbakanı topa tuttu: 2019da hayal bile edemiyordunuz

TÜRKİYE'NİN F-35 HAMLESİ ATİNA MUHALEFETİNDE ÇATLAĞA YOL AÇTI

Proto Thema’nın haberinde, Çipras’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki askeri üstünlüğüne karşı geliştirdiği tezlerin işlevsiz kaldığı aktarıldı. Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak F-35 sürecinde mesafe katetmesi, Yunan ana muhalefet partisi SYRIZA ile PASOK hattında panik havası estirdi. İktidar kanadı, muhalefeti Türkiye’nin küresel jeopolitik konumunu okuyamamakla ve Yunan kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Komşuda Türkiye kavgası patladı! Miçotakis yönetimi eski başbakanı topa tuttu: 2019da hayal bile edemiyordunuz

ÇİPRAS TÜRKİYE HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

The Economist konferansında konuşan Yunan Sol İttifakı (EL.A.S.) Lideri ve eski Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Başbakan Kyriakos Miçotakis’i yerden yere vurdu.

Trump'ın Türkiye’nin F-35 programına geri dönme ihtimaline yönelik Çipras, Miçotakis hükümetinin çok boyutlu dış politika doktrinini terk ederek ülkeyi büyük bir güvenlik riskine attığını açıkladı.

Miçotakis hükümetini hedef alan eski Başbakan şöyle sitem etti:

"Türkiye’deki F-35’ler konusu, yaptığım bu eleştiriyi haklı çıkardığını gösteriyor. Yeni bir güç dengesi görüyoruz. ABD’nin ilgisini Pasifik’e yönelttiğini ve Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı işgalin yükünü Avrupa’ya aktardığını görüyoruz. Avrupa bir diplomatik strateji çizmiyor, durumun gerektirdiği şekilde hareket edemeyen bir Avrupa ve liderler görüyoruz. Son gelişmeler endişe yaratıyor. Miçotakis hükümetinin, çok boyutlu dış politika doktrinini bir kenara bırakıp 'açık çek' doktrinine yönelmesinden kaynaklanan stratejisiyle şiddetle aynı fikirde olmadığımı belirtiyorum. Ulusal güvenliğimiz tehlike altında. Aramızdaki farkımız şudur: ben her zaman kişisel çıkarlar için değil, ulusal çıkarlarımız için müzakere ettim."

"ANAYASA VE EĞİTİM REFORMUNDA TUTARSIZLIK İÇİNDELER"

Hükümet Sözcüsü Marinakis, muhalefete yönelik salvosunu yalnızca savunma politikalarıyla sınırlı tutmadı. Çipras ve PASOK’un devlet dışı üniversiteler ile Anayasa’nın 16. maddesinin değiştirilmesi konusundaki yaklaşımını da eleştiren Marinakis, muhalefetin siyasi bir "U dönüşü" içinde olduğuna değindi.

PASOK’un reform süreçlerini tıkama çabalarını da hedef alan Sözcü Marinakis, şu uyarıda bulundu:

"Eğer bu süreçte birkaç yıl daha veya en az bir on yıl kaybedilirse, bunun sorumluluğu tamamen PASOK’a ait olacaktır."

TEMPİ TREN KAZASI VE YARGI SORUŞTURMASI MASADA

Basın toplantısında Tempi tren kazasına ilişkin devam eden adli soruşturmaya da değinen Marinakis, Yargı Konseyi’nin yakın zamanda kararını açıklayacağını ifade etti.

Olay yerindeki önlemler ve örtbas iddialarının yargı kanadınca incelendiğini hatırlatan sözcü, Özel Mahkeme kurulup kurulmayacağının resmi adli süreç sonucunda netleşeceğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası