Serie A'da başarılı bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Como, Diego Carlos için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro teklif etti. Brezilyalı savunma oyuncusu, rakamı düşük bulan yönetime rest çekti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlık kampına günler sonra gelen Diego Carlos yine kriz çıkardı. Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren 33 yaşındaki oyuncu, İtalyan kulübüne geri dönmek için sarı-lacivertlilere rest çekti.

Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için Aston Villa'ya Ocak 2025'te 11,5 milyon euro bonservis ödemişti.

"COMO İLE ANLAŞIN"

Diego Carlos'un menajeri ile Fenerbahçe yönetimi, görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe, Diego Carlos'un menajeriyle görüşüp 'Teklif bekliyoruz' demiş. Carlos ve menajeri o kadar rahat ki! 'Como'ya gitmek istiyorum, orayla anlaşın. Yoksa çok problem değil, yattığım yerden paramı alırım' diyormuş Diego Carlos" ifadelerini kullandı.

ÜÇ MİLYON EUROYA RET

Oyuncu ile yönetim arasındaki durumu bilen Como'nun, Fenerbahçe'ye 3 milyon euro gibi oldukça düşük bir teklif yaptığı belirtildi. Fenerbahçe, bu rakamı düşük buldu ve reddetti.

Diego Carlos'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

COMO PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Como'da 31 karşılaşmaya çıkan Diego Carlos, 2308 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, 1 gol ve 1 asist kaydetti.





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