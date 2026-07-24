Milan’ın satışa çıkardığı yıldız için Fenerbahçe'nin kapısı çalındı. Bir ara G.Saray’ın da gündemine gelen Rafael Leao sarı lacivertlilere önerildi. 40 milyon avro bonservis ve yıllık 12 milyon avro iddiası var.

Bir dönem Galatasaray’da yaşanan Rafael Leao heyecanı şimdi de Fenerbahçe’de yaşanıyor. Milan’ın sorun yaşadığı ve satış listesine koyduğu Portekizli oyuncu ilk etapta sarı kırmızılıların gündemindeydi. Ancak yabancı kuralının 10+4’te kalması Aslan’ın elini kolunu bağladı ve Leao işi askıya alındı. İtalyan basınından ise hücum oyuncusuyla ilgili yeni Türkiye iddiası gündeme geldi. O da Fenerbahçe...

İNGİLİZLER DE İLGİLİ

Yana yakıla kulüp bakılan Rafael Leao, menajer aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Sarı lacivertli yönetimin Milan’a 40 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı, oyuncuya da sezon başına 12 milyon avro olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme önerildiği iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncuyla İngiltere’den Chelsea ve Aston Villa kulüplerinin de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Rafael Leao

145 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

2019 yazında 50 milyon avro karşılığında Sporting'den transfer edilen Leao, Milan'da geçirdiği 7 sezonda 291 maçta 80 gol ve 65 asist üreterek toplamda 145 gole katkı yaptı.

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