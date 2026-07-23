Farklı jeofizik yöntemlerden elde edilen ortak bulguları değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Orta Marmara Sırtı altında bir ateş topu bulunduğunu, sürünmeyi kolaylaştıran bu topun 6 ve üzeri deprem oluşmasına sebep olabileceğini vurguladı. Bektaş benzer mekanizmanın Marmara’ya özgü olmadığını da belirterek, San Andreas Fayı'nı örnek gösterdi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da beklenen depreme ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Bektaş, Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden elde edilen ortak bulguları değerlendirerek “Ana Marmara Fayı'nın Röntgeni M6+ fısıldıyor” dedi.

Korkutan Marmara Fayı röntgeni! Osman Bektaş ateş topunu işaret etti, ‘M6+ fısıldıyor’ dedi

'SICAK ATEŞ TOPU VAR'

Orta Marmara Sırtı altında 60 kilometre genişliğinde sıcak bir ateş topu bulunduğunu belirten Bektaş, bu tabakanın üzerinde deprem üreten ince bir kabuk olduğunu belirtti.

Korkutan Marmara Fayı röntgeni! Osman Bektaş ateş topunu işaret etti, ‘M6+ fısıldıyor’ dedi

"6'DAN BÜYÜK DEPREME KATKIDA BULUNUYOR"

Bektaş, bu ateş topunun çevresindeki fay zonuna gaz ve sıcak su gibi akışkanlar sağlayarak fayı mekanik olarak zayıflattığını, sürünmeyi kolaylaştırdığını vurguladı. Bektaş “Çoğunlukla M6+ büyüklüğünde depremlerin oluşmasına katkıda bulunuyor olabilir” dedi.

Bektaş benzer bir mekanizmanın San Andreas Fayı'nın M6+ üreten Parkfield sürünme kesiminde manyetotellürik çalışmalar ve derin sondajlarla araştırıldığını da hatırlattı.

Prof. Dr. Osman Bektaş

"MARMARA'NIN SIRRI" DİYEREK AÇIKLADI

Bektaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden (3B gravite, Curie derinliği, ısı akısı, 3B manyetotellürik özdirenç ve sismisite) elde edilen ortak bulgular şu jeodinamik modeli öngörüyor. Orta Marmara Sırtı altında, 50 km derinliğe kadar uzanan ve yaklaşık 60 km genişliğinde sıcak bir ateş topu ( kabuk–üst manto termal domu) bulunduğu; bunun üzerinde ise ince bir sismojenik ( deprem üreten) kabuğun geliştiği görülmektedir. Bu sıcak ateş topu termal dom, çevresindeki yaklaşık 40 km genişliğindeki fay zonuna gaz ve sıcak su gibi akışkanlar sağlayarak fayı mekanik olarak zayıflatıyor, sürünmeyi (creep) kolaylaştırıyor ve çoğunlukla M6+ büyüklüğünde depremlerin oluşmasına katkıda bulunuyor olabilir.

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