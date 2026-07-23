Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen World Folk Dance Competition 2026, bir hafta boyunca İstanbul’u dünyanın farklı kültürlerini buluşturan uluslararası bir sahneye dönüştürdü. Yaklaşık 40 ülkeden 2.000 dansçı, eğitmen, koreograf ve halk oyunları uzmanının katıldığı organizasyon, bu akşam gerçekleştirilen görkemli gala programıyla final yaptı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Kadıköy Müze Gazhane ve Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmalarda, dünyanın dört bir yanından gelen ekipler kendi ülkelerinin kültürel mirasını uluslararası jüri önünde sergiledi.

Gala gecesinde ise dereceye giren ekipler ödüllerini alırken, şampiyon ekiplerin ve farklı ülkelerden halk dansları topluluklarının sahnelediği özel gösteriler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda kategorilerinde dereceye giren ekipler şu şekilde açıklandı:

Otantik Kategori

1. Rusya Federasyonu Başkurdistan – Folk Dance Ensemble Aytugan

2. Kuzey Makedonya – Cultural Artistic Society Ilinden Bitola

3. Karadağ – KUD “Tekstilac”

İstanbul bir hafta boyunca dünyanın halk dansları başkenti oldu

Stilize Kategori

1. Bulgaristan – Folklore Ensemble “Trakia”

2. Belarus – Folk Dance Ensemble Radost

3. Gürcistan – State Academic Folk Dance Ensemble of Ajara “Khorumi”

KÜLTÜREL DİPLOMASİYE KATKI

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, World Folk Dance Competition’ın yalnızca bir yarışma olmadığını, kültürleri buluşturan uluslararası bir dostluk platformu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu. Güler “Bir hafta boyunca dünyanın dört bir yanından gelen ekipler yalnızca sahnede yarışmadı; aynı zamanda kültürlerini, geleneklerini ve dostluklarını da paylaştı. Halk dansları, milletlerin ortak hafızasını geleceğe taşıyan en güçlü değerlerden biridir. World Folk Dance Competition ile farklı kültürleri aynı sahnede buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN TANITIMINA ULUSLARARASI KATKI

Başkan Hüseyin Güler, organizasyonun Türkiye’nin uluslararası tanıtımına da önemli katkı sunduğunu vurgulayarak “Bu organizasyon sayesinde binlerce yabancı dansçı, sanatçı ve halk oyunları uzmanını ülkemizde ağırladık. Yarışmanın ötesinde, Türkiye’nin kültürel zenginliğini, misafirperverliğini ve organizasyon gücünü dünyaya gösteren önemli bir etkinliği başarıyla tamamlıyoruz. World Folk Dance Competition’ın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek dünyanın en prestijli halk dansları organizasyonlarından biri haline geleceğine inanıyoruz” dedi.

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