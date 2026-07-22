Real Madrid'in sezon öncesi kampına katılan Arda Güler, ilk antrenmandaki performansıyla İspanyol basınından tam not aldı. AS gazetesi, milli yıldızın Jose Mourinho'ya güçlü bir mesaj verdiğini ve kadro rekabetini kızıştırdığını yazdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım formasıyla mücadele ettikten sonra tatilini tamamlayan Arda Güler, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katıldı. Yeni sezon öncesinde çalışmalarına başlayan genç yıldız, ilk antrenmandaki performansıyla dikkat çekti.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Arda Güler, tatil dönüşünde çıktığı ilk idmanda takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Haberde, genç futbolcunun sergilediği performansın teknik heyetin gözünden kaçmadığı belirtilirken, "Türk oyuncu, tatilden döndükten sonra çıktığı ilk antrenmanların yıldızı oldu" ifadelerine yer verildi.

Jose Mourinho'nun başı dertte! Arda Güler mesajını verdi

MOURINHO'NUN KARARINI ZORLAŞTIRDI

Haberde, Jose Mourinho yönetimindeki ilk antrenmanına çıkan Arda Güler'in ortaya koyduğu futbol ile Portekizli teknik adama önemli bir mesaj verdiği aktarıldı. Milli oyuncunun performansının kadro tercihleri konusunda Mourinho'yu düşündürebileceği yorumları yapıldı.

BELLINGHAM VE BERNARDO SILVA İLE KIYASLANDI

İspanyol basını, Arda Güler'in antrenmandaki görüntüsüyle Jude Bellingham ve Bernardo Silva gibi üst düzey isimlerden geri kalmadığını gösterdiğini öne sürdü. Genç futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alabileceği değerlendirmesi yapıldı.

GEÇEN SEZON RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

21 yaşındaki milli futbolcu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 resmi maça çıktı. Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 14 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

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