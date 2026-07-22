Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için Real Betis'in devreye girdiği öne sürüldü. İddiaya göre İspanyol ekibi, 7-8 milyon euroluk teklif sunarken, Başkan Aziz Yıldırım bu öneriyi yetersiz bularak geri çevirdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Sofyan Amrabat hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Faslı orta saha oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçti.

7-8 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

İddiaya göre Real Betis, Amrabat'ın bonservisi için sarı-lacivertli kulübe 7 ila 8 milyon euro arasında bir teklif sundu. İspanyol ekibinin ayrıca, oyuncunun maaşının bir kısmının geçen sezonda olduğu gibi Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istediği öne sürüldü.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Haberde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın söz konusu şartları yeterli bulmadığı ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edildi.

Yıldırım'ın, Betis yönetimine "Satılık futbolcum yok size" diyerek görüşmeyi sonlandırdığı öne sürülürken, kamuoyunda konuşulan 20 milyon euroluk teklif iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Aziz Yıldırım'ı sinirlendiren teklif! "Satılık futbolcum yok size"

GEÇEN SEZON BETİS FORMASI GİYMİŞTİ

Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Faslı futbolcu için Avrupa'dan gelebilecek yeni tekliflerin de sarı-lacivertli yönetim tarafından değerlendirilebileceği belirtiliyor.

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