Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aksaray Kültür Programı kapsamında Güzelyurt ilçesi ile Ihlara Kasabası'nı ziyaret etti. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Fidan, talep ve önerileri dinlerken, Ihlara Vadisi Sosyal Tesisleri'nde de vatandaşlarla buluşarak yoğun ilgi gördü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aksaray Kültür Programı kapsamında Güzelyurt ilçesi ile Ihlara Kasabası'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Fidan, ilçe sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet etti. Vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Bakan Fidan, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Ziyaret kapsamında Ihlara Vadisi Sosyal Tesisleri’ne de giden Bakan Fidan, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fidan, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, daha sonra Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar ile görüşerek belde ve hizmete yeni açılan sosyal tesis hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca beldede incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla vakit geçiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaretinin ardından şehirden ayrıldı.

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