ABD-İran arasında gerilimin yeniden arttığı bir dönemde Fidan’ın Doha ziyaretinde, savaşın bir an önce bitmesi için yapılması gerekenler ele alındı. Hakan Fidan, barış tesis edilmezse ateşin bölgeyi saracağı uyarısında bulundu.

HABER MERKEZİ ANKARA- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez’de tansiyonun yeniden yükseldiği kritik bir dönemde Katar’da kritik temaslarda bulundu. Ankara’nın “Katar’ın yanındayız” mesajını en üst düzeyde veren Fidan’ın temaslarında, bölgesel güvenlikten Gazze’deki insani krize, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinden enerji koridorlarına kadar uzanan geniş bir gündem ele alındı.

Bakan Fidan Doha temasları kapsamında ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Fidan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

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BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Görüşmelerin ilk gündem maddesini Katar’a yönelik saldırılar oluşturdu. Türkiye’nin dost ve müttefik Katar’a verdiği güçlü desteği yineleyen Fidan, Ankara’nın Körfez’in güvenliği ve istikrarına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katar'a kritik ziyaret: Körfez’de silahlar bir an önce susmalı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son dönemde yaşanan gelişmelerin, Türkiye ile Katar arasındaki askerî ve savunma iş birliğinin ne kadar stratejik bir nitelik taşıdığını vurgulayan Fidan, iki ülkenin ortak hareket kabiliyetinin bölgesel istikrar açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katar'a kritik ziyaret: Körfez’de silahlar bir an önce susmalı

DİPLOMASİ YOLU

Görüşmelerde, Körfez’de kalıcı istikrarın sağlanması ve yeni çatışmaların önlenmesi için yürütülen diplomatik girişimler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Türkiye, bölgesel sorunların dış müdahaleler yerine bölge ülkelerinin sahiplenmesiyle, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını Doha’da bir kez daha güçlü şekilde dile getirdi. Fidan’ın görüşmelerde “Savaş bir an önce sona ermezse ateş bütün bölgeyi saracak” vurgusunda bulunduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katar'a kritik ziyaret: Körfez’de silahlar bir an önce susmalı

HÜRMÜZ AÇIK KALMALI

Dünya enerji ticaretinin can damarı olarak görülen Hürmüz Boğazı’nın güvenliği de kritik gündem maddeleri arasında yer aldı. Bakan Fidan’ın, seyrüsefer güvenliğinin kesintisiz şekilde sağlanmasının yalnızca bölge ülkeleri için değil, küresel ekonomi ve enerji piyasaları açısından da hayati önem taşıdığı mesajını verdiği belirtildi. Fidan’ın ayrıca İsrail’in bölgesel istikrarı tehdit eden politikalarına karşı uluslararası toplumun daha dikkatli ve kararlı hareket etmesi gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katar'a kritik ziyaret: Körfez’de silahlar bir an önce susmalı

ANLAŞMAYA DÖNÜLMELİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar TV’ye yaptığı açıklamada, “En son yaşadığımız kriz, savaş krizi; şu anda maalesef hem bölge ekonomisini etkiliyor hem de işini etkiliyor. Eğer yaygınlaşma riski gösterirse gerçekten daha problemli alanlar çıkabilir. Şu anda altyapılara saldırılar olduğunu görüyoruz. Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülmesi. Pakistan’ın arabuluculuğuyla, Katar’ın yoğun katkılarıyla, Türkiye’nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım” dedi.



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