İzmir’de sokak ortasında 60 yaşındaki G.K.’yi tabancayla ateş ederek bacağından yaralayan şüpheli, çevredeki trafik polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Mimar Kemalettin Moda Merkezi girişinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

İzmirde sokak ortasında dehşet! Silah çekti, yaraladı, kaçarken trafik polisine yakalandı

SİLAHLA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTI

M.G. adındaki bir şahıs, 60 yaşındaki G.K.'ye bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan G.K., bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Olay sırasında bölgede bulunan ve silah seslerini duyan bir trafik polisi, hızla seslerin geldiği yöne doğru hareket etti. Trafik polisi, Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.G.’ye silah çekerek etkisiz hale getirdi.

İzmirde sokak ortasında dehşet! Silah çekti, yaraladı, kaçarken trafik polisine yakalandı

M.G. polisin müdahalesi üzerine silahını bırakıp teslim oldu.

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