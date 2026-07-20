İhlas Haber Ajansı • İzmir
İzmir'de sokak ortasında dehşet! Silah çekti, yaraladı, kaçarken trafik polisine yakalandı
İzmir’de sokak ortasında 60 yaşındaki G.K.’yi tabancayla ateş ederek bacağından yaralayan şüpheli, çevredeki trafik polisi tarafından etkisiz hale getirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde Mimar Kemalettin Moda Merkezi girişinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
SİLAHLA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTI
M.G. adındaki bir şahıs, 60 yaşındaki G.K.'ye bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan G.K., bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.
TRAFİK POLİSİ YAKALADI
Olay sırasında bölgede bulunan ve silah seslerini duyan bir trafik polisi, hızla seslerin geldiği yöne doğru hareket etti. Trafik polisi, Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.G.’ye silah çekerek etkisiz hale getirdi.
M.G. polisin müdahalesi üzerine silahını bırakıp teslim oldu.
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