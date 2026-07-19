Münih merkezli uzay teknolojileri girişimi Ororatech, konvansiyonel erken uyarı sistemlerinin zaman ve çözünürlük kısıtlamalarını aşmayı hedefleyen yapay zeka destekli termal uydu takımıyla, alevlere daha ilk kıvılcım anında uzaydan müdahale edecek yeni bir teknolojik altyapıyı devreye sokuyor.

Ororatech Strateji Başkanı (CSO) Thomas Grübler, geleneksel uyduların genellikle sabah veya öğle saatlerinde veri topladığını, ancak yangınların ağırlıklı olarak öğleden sonra başladığını duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) FIRMS ve Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) gibi platformlar küresel veri sağlasa da, bu sistemlerin görüntüleri günün yalnızca belirli saatlerinde alması müdahalelerde büyük gecikmelere yol açıyordu.

Geliştirilen sistem, coğrafi veri uzmanı olmayan kullanıcıların dahi hızlı karar alabilmesi için yangının olası yayılma rotasını içeren raporları ve "sıcak nokta" uyarılarını 10 dakikanın altında bir gecikmeyle operasyon ekiplerine ulaştırıyor. Şirket, yeryüzündeki her noktayı 15 dakikada bir tarayabilecek bir küresel kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ POTANSİYEL

Kanada, ABD (Idaho eyaleti), Arjantin ve Brezilya gibi geniş ormanlık alanlara sahip ülkelerde devlet düzeyinde stratejik iş birliklerine imza atan girişim, Avrupa Birliği yüzölçümüne eşdeğer olan 407 milyon hektarlık alanı gözetim altında tutuyor. Özellikle Yunanistan hükümeti ile yapılan ulusal mikrouydu programı anlaşması kapsamında, yörüngeye fırlatılan özel uydular ve yer istasyonları aracılığıyla Atina yönetimine doğrudan gerçek zamanlı erken uyarı veri akışı sağlandı.

Ayrıca termal uyduların hassas ısı ölçümleri, orman yangınlarının ötesinde yeni ticari ve askeri alanlar açıyor. Tarımsal buharlaşma takibi ve denizlerdeki petrol sızıntılarının tespiti gibi çevresel izlemelerin yanı sıra teknoloji, savunma sanayisinde de stratejik rol oynuyor. Sistem sayesinde, konum vericilerini kapatarak gizlenen askeri veya ticari gemiler, motorlarının yaydığı ısı emisyonu üzerinden uzaydan anlık takip edilebiliyor.

