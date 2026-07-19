Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun kiralık transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar her konuda anlaşırken, 26 yaşındaki oyuncunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeşil-mavili ekip, hücum hattını güçlendirmek adına yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Tarafların anlaşmaya vardığı transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Ahmed Kutucu

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Ahmed Kutucu'nun kiralık transferi için hem sarı-kırmızılı kulüple hem de oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

Sol kanatta görev yapan Ahmed Kutucu, santrfor ve sağ kanatta da forma giyebilmesiyle teknik ekibe farklı alternatifler sunabilecek çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Ahmed Kutucu

RESMİ İMZA BUGÜN ATILACAK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan milli futbolcunun, bugün kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası