Baykar ile İtalya'nın en büyük savunma ve havacılık şirketi Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarının ortak görev yapmasına yönelik geliştirdikleri sistemde yeni bir aşamaya geçti. İki şirket, elde edilen kritik test sonuçlarını Farnborough Airshow'da açıklayacak.

Baykar ile Leonardo'nun insanlı ve insansız savaş uçaklarını aynı görev yapısında buluşturmayı hedefleyen çalışmaları yeni bir aşamaya geçti.

İki şirket, Leonardo üretimi M-346 gelişmiş jet eğitim uçağı ile Baykar'ın insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın birlikte görev yaptığı testlerde kritik aşamaları geride bırakırken, elde edilen sonuçları ve projenin bir sonraki aşamasına ilişkin yol haritasını İngiltere'de düzenlenecek Farnborough Airshow'da paylaşacak.

AVRUPA PAZARINA AÇILAN KAPI: LBA SYSTEMS VE BAYRAKTAR TB3

İtalya merkezli olarak eşit ortaklıkla faaliyet gösteren LBA Systems ortak girişimi, Avrupa'nın insansız hava sistemleri alanındaki yetenek açığını kapatmayı hedefliyor. Ortaklığın ve Avrupa pazarına açılma sürecinin sembol platformu olan Bayraktar TB3, fuarda ilk kez küresel vitrine çıkıyor.

Baykar ve Leonardo, yeni nesil hava muharebe konseptini dünyaya sunacak! Geri sayım başladı

NATO MÜTTEFİKLERİNE MESAJ

Mart 2025'te Roma'da imzalanan mutabakat muhtırası ve ardından Paris Airshow'da resmiyet kazanan ortaklık, küresel savunma sanayisi ve NATO müttefikleri nezdinde güçlü bir stratejik mesaj taşıyor.

Baykar’ın ileri insansız platform tasarım gücü ile Leonardo’nun aviyonik sistemler, elektronik harp ve sertifikasyon alanındaki derin tecrübesi, Avrupa'nın yeni nesil savunma doktrinine doğrudan yön veriyor.

GÖZLER FARNBOROUGH'A ÇEVRİLDİ

Baykar ile Leonardo arasındaki ortaklık, Mart 2025'te Roma'da imzalanan mutabakat muhtırasıyla başladı. Haziran 2025'te Paris Airshow'da ise iki şirket, İtalya merkezli ve eşit ortaklık yapısıyla faaliyet gösterecek LBA Systems ortak girişimini kurdu.

Farnborough'daki tanıtımın, Avrupa'da insanlı-insansız takım çalışması kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğinin geldiği noktayı sektör temsilcileri ve potansiyel müşterilere göstermesi öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası