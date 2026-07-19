Vatandaşların depremzedeler için yaptığı bağışları kumar masalarında heba eden, milyonlarca lirayı bahiste kaybeden, "Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var" diyerek kendini savunan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Sevda Kurt’un ‘Evlilik vaadi ile kandırıldım’ iddiasına cevap verdi. 2 belge paylaşan Levent, aralarındakinin borç ilişkisi olduğunu öne sürerek “MASAK raporları bunu doğrulamakta” dedi.

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı, kumar ve bahiste kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Aralarında dernek kurucusu Haluk Levent ve Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmış,11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haluk Levent’ten evlilik oyununa ‘borç ilişkisi’ kılıfı! 90 milyon TL iddiasına Yalan dedi

“BORÇLARI ÖDERSEK EVLENECEĞİZ DEDİ”

Tutuklu Haluk Levent hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmezken, şüpheli Sevda Kurt, Levent'in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu öne sürerek ifadesinde şunları söylemişti:

ABD'de 20 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım.

Haluk Levent’ten evlilik oyununa ‘borç ilişkisi’ kılıfı! 90 milyon TL iddiasına Yalan dedi

“EVLİLİK VAADİNİ” REDDETTİ

Haluk Levent’in sosyal medya hesabından, Sevda Kurt’un bu ifadesine yönelik bir açıklama geldi. Levent, hakkındaki “Evlilik vaadiyle 90 milyon TL dolandırıcılık” iddiasını reddederek, Kurt ile aralarında sadece borç ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Haluk Levent’ten evlilik oyununa ‘borç ilişkisi’ kılıfı! 90 milyon TL iddiasına Yalan dedi

“MASAK RAPORLARI DOĞRULUYOR”

Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır.

“DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI”

Öte yandan soruşturmada tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş'in, Haluk Levent'le evli olduğu ortaya çıkmıştı. Şarkıcıyla 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını söyleyen Eriş, ifadesinde şunları söylemişti:

İsviçre'de kurulu bir işim vardı. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı. 2018 yılında orada evlendik. Yine 2018'de şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, 'borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de AHBAP'a para gönderdim. O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, 'bir şey kalmadı' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi.

Haluk Levent’ten evlilik oyununa ‘borç ilişkisi’ kılıfı! 90 milyon TL iddiasına Yalan dedi

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