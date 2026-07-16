AHBAP Derneği için toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiası sonrası Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Şahıslardan Nurdan Eriş, Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini açıklayıp "Beni kandırdı" dedi. Sevda Kurt ise "Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum, bunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı.

Onlarca kişi gözaltına alınırken dün gece Levent dahil olmak üzere 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde yolsuzluk yaptığı iddialarını reddeden Haluk Levent, "Usulsüzlük olabilir ama yolsuzluk yok. Bahis zaafım var ve süreci iyi yönetemedim" dedi.

2018 YILINDA İSVİÇRE'DE EVLENMİŞ

Öte yandan diğer şahısların ifadelerinde de dikkat çeken detaylar yer aldı. Sabah'ın haberine göre tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş'in, Haluk Levent'le evli olduğu ortaya çıktı.

Şarkıcıyla 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını söyleyen Eriş, şu ifadeleri kullandı: "İsviçre'de kurulu bir işim vardı. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı. 2018 yılında orada evlendik. Yine 2018'de şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, 'borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de AHBAP'a para gönderdim. O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, 'bir şey kalmadı' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum.

Haluk Leventin evlilik oyunu! Biriyle 2018de evlenmiş, diğerini Çocuk yapacağız deyip kandırmış

"EVLENİP ÇOCUK YAPACAĞIZ" DEMİŞ

Şüpheli Sevda Kurt ise Levent'in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu belirterek, "ABD'de 20 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım" dedi.

Haluk Leventin evlilik oyunu! Biriyle 2018de evlenmiş, diğerini Çocuk yapacağız deyip kandırmış

İfadelerin ardından Eriş tutuklanırken, Kurt ise serbest bırakıldı.

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