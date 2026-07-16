Plaka, renk, güzergah… Tüm zırhlı araçlar tek tek tespit edilecek, Gülistan Doku için Başsavcılıktan ‘acil’ talep
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülistan Doku’nun son görüldüğü tarihte (5 Ocak 2020) kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçların acilen tespit edilmesini talep etti. Bu kapsamda araçların resmi ve sivil plakaları, renkleri, koordinat, hız ve güzergah dökümleri tek tek tespit edilecek.
- Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kullanılan tüm zırhlı araçların (Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural, Shortland vb.) resmi ve sivil plakaları, renkleri ve ayırt edici fiziksel özelliklerinin tespit edilmesini istedi.
- Ayrıca, 05.01.2020 günü saat 00:00 ile 23:59 arasındaki zırhlı araçların koordinat, hız ve güzergah dökümlerinin de iletilmesi talep edildi.
- Savcılığın talebi kapsamında 5 Ocak 2020 gününe ait Görev Yönetim Sistemi (GYS) emirleri ile kademe, şube ve nizamiye karakollarının araç giriş-çıkış defterlerinin onaylı suretleri incelenecek.
- Kırmızı bültenle aranan ve ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın işaret ettiği 3 noktada (Munzur Üniversitesi çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alan) arama çalışmaları devam ediyor.
- Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abarakov ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklu bulunuyor.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abarakov ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklu bulunduğu Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha oldu.
ZIRHLI ARAÇLAR İNCELENECEK
Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı cinayet sürecine Tunceli Valiliği bünyesindeki (emniyet ve jandarma) zırhlı araçların da katılmış olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti.
BAŞSAVCILIKTAN 'ACİL' TALEP
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçların (Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural, Shortland vb.) acilen tespit edilmesi istedi.
Savcılık, bu araçların resmi ve sivil plakalarını, renklerini ve ayırt edici tüm fiziksel özelliklerini de talep etti. 05.01.2020 günü saat 00:00 ile 23:59 arasındaki koordinat, hız ve güzergah dökümlerinin de iletilmesini istedi.
Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözecek 3 adres! Umut Altaş işaret etmişti, didik didik aranıyor
Savcılığın talebi kapsamında 5 Ocak 2020 gününe ait Görev Yönetim Sistemi (GYS) emirleri ile kademe, şube ve nizamiye karakollarının araç giriş-çıkış defterlerinin aslına uygun onaylı suretleri mercek altına alınacak.
3 ADRESTE ARAMA SÜRÜYOR
Öte yandan soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan ve ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın işaret ettiği 3 noktada ekipler arama başlattı. Munzur Üniversitesi çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alan didik didik inceleniyor.