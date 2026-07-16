Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülistan Doku’nun son görüldüğü tarihte (5 Ocak 2020) kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçların acilen tespit edilmesini talep etti. Bu kapsamda araçların resmi ve sivil plakaları, renkleri, koordinat, hız ve güzergah dökümleri tek tek tespit edilecek.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abarakov ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklu bulunduğu Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha oldu.

Gülistan Doku

ZIRHLI ARAÇLAR İNCELENECEK

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı cinayet sürecine Tunceli Valiliği bünyesindeki (emniyet ve jandarma) zırhlı araçların da katılmış olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti.

Plaka, renk, güzergah… Tüm zırhlı araçlar tek tek tespit edilecek, Gülistan Doku için Başsavcılıktan ‘acil’ talep

BAŞSAVCILIKTAN 'ACİL' TALEP

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçların (Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural, Shortland vb.) acilen tespit edilmesi istedi.

Plaka, renk, güzergah… Tüm zırhlı araçlar tek tek tespit edilecek, Gülistan Doku için Başsavcılıktan ‘acil’ talep

Savcılık, bu araçların resmi ve sivil plakalarını, renklerini ve ayırt edici tüm fiziksel özelliklerini de talep etti. 05.01.2020 günü saat 00:00 ile 23:59 arasındaki koordinat, hız ve güzergah dökümlerinin de iletilmesini istedi.

Savcılığın talebi kapsamında 5 Ocak 2020 gününe ait Görev Yönetim Sistemi (GYS) emirleri ile kademe, şube ve nizamiye karakollarının araç giriş-çıkış defterlerinin aslına uygun onaylı suretleri mercek altına alınacak.

Umut Altaş

3 ADRESTE ARAMA SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan ve ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın işaret ettiği 3 noktada ekipler arama başlattı. Munzur Üniversitesi çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alan didik didik inceleniyor.

Plaka, renk, güzergah… Tüm zırhlı araçlar tek tek tespit edilecek, Gülistan Doku için Başsavcılıktan ‘acil’ talep

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