Altın fiyatlarında son dakika! 16 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.100 TL ve ons fiyatı 4.035 dolardan güne başlıyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, petroldeki yükselişe karşılık altının 4.000 doları koruma gayretine dikkat çekerek “Uzun süreli bir enerji şoku, ekonomik büyümeyi vurma riskini beraberinde getirebilir ve altının savunma niteliği yeniden öne çıkabilir” dedi ve yükseliş işareti için kritik seviyeyi açıkladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında haftanın ilk yarısında “ABD’de enflasyon verilerinin beklenti altında kalmasıyla” öne çıkan iyimserlik kısa sürdü. Salı günü 4.100 doların üzerini test eden ons altın, bugünkü işlemlerde TSİ 06:15 itibarıyla 4.035 dolardan fiyatlanıyor. Spot piyasada işlem gören gram altın ise 6.100 TL’den güne başlıyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Altın, Ocak ayından bu yana yaşanan sert düzeltmenin ardından yön arayışını sürdürüyor. Beklenenden düşük gelen ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporunun ardından altın yaklaşık 100 dolar yükselerek kısa süreliğine 4.100 dolar seviyesini yeniden kazandı; bu durum, yatırımcıların kısa vadede FED’in sıkılaştırma politikası beklentilerini önemli ölçüde azaltmasından kaynaklandı.” dedi.

YENİDEN PETROL BASKSI

Ancak ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yeniden yansıyabileceği ve daha sıkı para politikası riskini artırabileceği endişelerinin alevlendiğini belirten Hansen, altının da bu etki ile yeniden gerilemeye başladığını bildirdi.

Altında yeni hikâye belli oldu! Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı

Geleneksel olarak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırarak, Hazine tahvil getirilerini destekleyerek ve ABD dolarını güçlendirerek olumsuz etkilere sebep olduğunu hatırlatan Hansen, “Böylece getiri sağlamayan altın gibi varlıkları elde tutmanın maliyeti artar.” dedi.

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4.000 DOLARIN ANLAMI

Son fiyat hareketlerinde dikkat çeken bir farklılığa da değinen Hansen, “Brent petrolün 85 doların üzerine çıkması ve dizel, benzin, jet yakıtının varil başına 160 dolara yakın seviyelerde işlem görmesiyle birlikte, altın şu ana kadar daha derin bir satış baskısından kaçınmayı başardı. Petrol ve altın arasındaki ters orantının bozulduğu sonucuna varmak için henüz çok erken olsa da 4.000 dolar civarında gösterilen direnç; yatırımcıların, enflasyon korkularına karşı agresif bir şekilde satış yapma isteğinin azaldığını gösteriyor.” tespitinde bulundu.

Altında yeni hikâye belli oldu! Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı

ALTIN YOL AYRIMINDA

Bu durumun sebebinin, bir enerji şokunun kısa ve uzun vadeli sonuçları arasındaki ayrımda yattığını ifade eden Hansen, “Sürekli yüksek enerji maliyetleri şirket kâr marjlarını aşındırarak ve yatırımları zayıflatarak, ekonomik büyümeyi yavaşlatma riskini de beraberinde getiriyor. Bu endişeler enflasyon korkularının önüne geçmeye başlarsa, altının savunma niteliği bir defa daha baskın itici güç haline gelebilir.” görünüşü savundu.

AGRESİF SATIŞLAR BİTTİ

Geçen ayki tasfiye işlemlerinin ardından altın ETF varlıklarının genel olarak istikrar kazandığını aktaran Hansen “Bu da agresif satış aşamasının büyük ölçüde sona erdiğini ancak yatırımcıların henüz yeniden alım yapmasına yol açmadığını da gösteriyor. Bu arada, merkez bankalarının devam eden alımları önemli bir yapısal talep kaynağı sağlıyor ve altının yeni bir trendinin başlangıcından ziyade bir konsolidasyon aşamasında olduğu görüşümüzü güçlendiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Altında yeni hikâye belli oldu! Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı

BU SEVİYE AŞILIRSA…

Altının şimdilik 3.950-4.200 ABD doları aralığında işlem görmeye devam ettiğini söyleyen Hansen “4.200 doların üzerinde kalıcı bir kırılma, yatırımcıların enflasyonun ötesine bakmaya ve bunun yerine uzun süreli bir enerji şokunun daha geniş ekonomik sonuçlarına odaklanmaya başladığını gösterecektir. 3.950 ABD dolarının altına bir hareket ise enflasyon endişelerinin, daha yüksek tahvil getirilerinin ve daha güçlü doların bir defa daha gündemi ele geçirdiğine işaret edecektir.” görüşünü paylaştı.

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