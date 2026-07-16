Nükleer enerji yatırımlarının artırılması ve yurt dışından Türkiye’ye bu alanda yatırımcı çekilmesi için vergi teşvikleri uygulanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba teklife eklenen maddelere göre, nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin sözleşme ve diğer yatırım belgeleri damga vergisinden istisna tutulacak.

Ayrıca nükleer enerji yatırımları kapsamındaki inşaat işleri ile makine ve teçhizat teslimlerine KDV istisnası ve iade uygulaması getiriliyor. Yine uzun yatırım süresi ve yüksek finansman ihtiyacı gerektiren nükleer enerji santrali yatırımlarının desteklenmesi amacıyla; nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak üzere önlisans veya lisans alan kurumların, ilgili banka veya benzeri kredi kurumlarından yaptıkları borçlanmalar için örtülü sermaye sınırının yüzde 50 yerine yüzde 25 olarak uygulanması öngörülüyor.

Nükleer enerjiye teşvik! KDV ve damga vergisi istisnası geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye’nin 2045 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu güce ulaşabilmesi için yurt dışından teknoloji, finansman ve yatırımcı çekilmesinin önem taşıdığını, yapılan düzenlemelerin de bu amaca yönelik olduğunu söyledi.

Demircan “Bakanlığımız değişik ülkelerle sürekli müzakere hâlinde. Nükleer teknoloji üretebilen ülkelerle bu konudaki yatırımların Türkiye’ye taşınması kapsamında çaba gösteriyoruz. Bunun dışında, küçük ve orta ölçekli nükleer reaktörlerle ilgili de teknoloji firmalarıyla görüşüyoruz. Türkiye’ye yatırımcı gelmesini istiyorsak, bazı hususlarda yatırımcının önünü açmak gerekiyor” dedi.



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