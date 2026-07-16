Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda okul güvenliğine yönelik yeni çalışmalar ele alındı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, MEB ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle tüm okullarda kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldığını açıkladı.

Okulların fiziki yapısı, öğrenci-öğretmen sayısı, çevresel riskleri ve güvenlik ihtiyaçlarının incelendiğini belirten Kurtoğlu, çalışmaların yüzde 75’inin tamamlandığını söyledi. Hedefin yeni eğitim yılına güncellenmiş risk analizleriyle başlamak olduğunu ifade etti.

Her okul için risk haritası hazırlanıyor

Bireysel silahlanmaya da değinen Kurtoğlu, silah edinimine ilişkin yeni düzenlemelerin değerlendirildiğini, Jandarma personelinin sahip olabileceği silah sayısının üçle sınırlandırıldığını belirtti. Sivil vatandaşlara yönelik düzenlemeler üzerinde de çalışıldığını kaydetti.

Her okul için risk haritası hazırlanıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Cemal Baybars Düzdemir ise çocuklarda radikalleşme riskine dikkat çekti. Öğretmenlerin bazı durumları fark etmesine rağmen kolluk kuvvetlerine bildirim yapılmadığı için olayların önlenemediğini belirten Düzdemir, öğretmenin kimliğini gizli tutacak bir bildirim sistemi oluşturulması ve riskli öğrenciler için rehberlik-rehabilitasyon çalışmaları yapılması önerisinde bulundu.

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Evren de GSM operatörleri üzerinden SIM kart ve IMEI numarasıyla çalışacak “çocuk hattı” uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.

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