Her okul için risk haritası hazırlanıyor
Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda okul güvenliğine yönelik yeni çalışmalar ele alındı.
- Okullarda fiziki yapı, öğrenci-öğretmen sayısı, çevresel riskler ve güvenlik ihtiyaçları inceleniyor, çalışmaların %75'i tamamlandı.
- Yeni eğitim yılına güncellenmiş risk analizleriyle başlanması hedefleniyor.
- Jandarma personelinin sahip olabileceği silah sayısı üçe sınırlandırıldı, sivil vatandaşlara yönelik düzenlemeler de çalışılıyor.
- Çocuklarda radikalleşme riski üzerinde durularak, öğretmenlerin bildirim yapmasını sağlayacak gizli bir sistem ve riskli öğrenciler için rehberlik-rehabilitasyon önerildi.
- GSM operatörleri üzerinden çalışacak “çocuk hattı” uygulaması hayata geçirilmesi önerildi.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, MEB ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle tüm okullarda kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldığını açıkladı.
Okulların fiziki yapısı, öğrenci-öğretmen sayısı, çevresel riskleri ve güvenlik ihtiyaçlarının incelendiğini belirten Kurtoğlu, çalışmaların yüzde 75’inin tamamlandığını söyledi. Hedefin yeni eğitim yılına güncellenmiş risk analizleriyle başlamak olduğunu ifade etti.
Bireysel silahlanmaya da değinen Kurtoğlu, silah edinimine ilişkin yeni düzenlemelerin değerlendirildiğini, Jandarma personelinin sahip olabileceği silah sayısının üçle sınırlandırıldığını belirtti. Sivil vatandaşlara yönelik düzenlemeler üzerinde de çalışıldığını kaydetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Cemal Baybars Düzdemir ise çocuklarda radikalleşme riskine dikkat çekti. Öğretmenlerin bazı durumları fark etmesine rağmen kolluk kuvvetlerine bildirim yapılmadığı için olayların önlenemediğini belirten Düzdemir, öğretmenin kimliğini gizli tutacak bir bildirim sistemi oluşturulması ve riskli öğrenciler için rehberlik-rehabilitasyon çalışmaları yapılması önerisinde bulundu.
BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Evren de GSM operatörleri üzerinden SIM kart ve IMEI numarasıyla çalışacak “çocuk hattı” uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.