TRT 1'in 15 Temmuz'a özel hazırladığı Asırlık Gece dizisi, gerçek kişilerden ve yaşanmış olaylardan hareketle oluşturulan oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımda hangi oyuncunun kimi canlandırdığı, dizinin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Asırlık Gece dizisi oyuncuları ve karakterleri...

15 Temmuz'u konu alan Asırlık Gece dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gerçek olaylardan ve belgelerden yola çıkılarak hazırlanan yapımın oyuncu kadrosu, karakterleri ve hikayesi yayın öncesinde izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.

ASIRLIK GECE DİZİSİ OYUNCULARI

Asırlık Gece dizisinin oyuncu kadrosunda Rüzgar Aksoy, Murat Aygen, Erkan Petekkaya, Yavuz Bingöl, Burak Sergen, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu, Tolga Mendi, Altan Akışık, Cem Kurtoğlu, Alper Türedi ve Seçkin Özdemir gibi isimler bulunuyor. Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, projede gerçek kişilerle yapılan röportajların oyuncular tarafından canlandırılan sahnelerle bir arada kullanılacağını belirtti.

Açıklanan bilgilere göre Rüzgar Aksoy, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i canlandırıyor. Murat Aygen dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Erkan Petekkaya dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Yavuz Bingöl ise Adil Öksüz rolünde yer alıyor. Burak Sergen'in dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı, Seçkin Özdemir'in ise Tolga Kılıçarslan'ı canlandırdığı açıklandı

Asırlık Gece dizisi oyuncuları ve karakterleri! Asırlık Gece dizisi oyuncu kadrosu

ASIRLIK GECE DİZİSİ KARAKTERLERİ

Erkan Petekkaya - Salih Zeki Çolak

Rüzgar Aksoy - Ömer Halisdemir

Murat Aygen - Hakan Fidan

Yavuz Bingöl - Adil Öksüz

Burak Sergen - Zekai Aksakallı

Seçkin Özdemir - Tolga Kılıçarslan

Gülsim Ali - Hatice Kübra Çiftçi

Emir Benderlioğlu - Muhsin Köse

Tolga Mendi - O.K

Altan Akışık - İsmail Kahraman

Cem Kurtoğlu - Hulusi Akar

Alper Türedi - Yaşar Güler

Asırlık Gece dizisi oyuncuları ve karakterleri! Asırlık Gece dizisi oyuncu kadrosu

ASIRLIK GECE DİZİSİ KONUSU NE?

Asırlık Gece dizisi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hazırlık sürecini, gece boyunca yaşanan kritik gelişmeleri ve darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlatıyor. Yapımın çıkış noktasını Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi adlı kitabı oluşturuyor. Senaryo hazırlanırken belgelerden, tanık anlatımlarından ve olayların içinde bulunan kişilerin verdiği bilgilerden yararlanıldığı belirtildi.

Asırlık Gece dizisi oyuncuları ve karakterleri! Asırlık Gece dizisi oyuncu kadrosu

Dizide Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TRT binası, köprüler ve askeri birlikler gibi o gecenin önemli noktalarında yaşanan gelişmeler ele alınıyor. Her bölümde farklı bir olayın ya da kişinin öyküsüne odaklanılırken, oyuncuların canlandırdığı sahnelere gerçek kişilerin anlatımları da eşlik ediyor.

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