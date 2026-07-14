Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,09 düşüşle tamamlarken, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisi Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflattı. Verinin ardından altının onsu 4.092 dolara yükselirken, küresel piyasalarda gözler Fed'in atacağı yeni adımlara çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler ve ABD’den gelen sürpriz enflasyon verisinin gölgesinde dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybıyla 14.079,97 puandan tamamladı.

Güne yüzde 0,74 düşüşle başlayan ve gün içinde en düşük 13.941,98 puanı gören endeks, kapanışa doğru gelen alımlarla toparlanarak kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı. Toplam işlem hacminin 176,6 milyar lira olarak gerçekleştiği günde, BIST 30 endeksi ise yüzde 0,49 azalışla 16.174,77 puandan kapandı.

BANKACILIK VE SANAYİ AYAKTA KALDI

Sektör endekslerinde oldukça hareketli ve ayrışan bir tablo göze çarptı. Günün öne çıkan hareketleri şu şekilde gerçekleşti:

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Sanayi endeksi yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 0,77, bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

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EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLER

Sektörler arasında en çok prim yapan yüzde 2,56 ile metal ana sanayi olurken, en sert düşüş yüzde 9,26 kayıpla finansal kiralama faktoring tarafında yaşandı. Mali endeks yüzde 0,59, teknoloji endeksi ise yüzde 0,75 geriledi.

ABDde 2020den beri ilk! Beklenmedik veri borsayı ve altını nasıl etkiledi?

HİSSELERİN DAĞILIMI

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i günü yükselişle, 29'u ise düşüşle kapattı. Günün en çok işlem gören hisseleri sırasıyla Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ABDde 2020den beri ilk! Beklenmedik veri borsayı ve altını nasıl etkiledi?

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Küresel piyasalarda ise bugün yönü belirleyen ana unsur ABD’den gelen kritik enflasyon verisi oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda beklentilerin altında kalarak yüzde 3,5 artış gösterdi. Böylece TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetmiş oldu.

Bu veriyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede yeni bir faiz artışına gideceğine yönelik endişeler büyük ölçüde zayıfladı ve piyasalar rahat bir nefes aldı.

ALTIN, DÖVİZ VE PETROL CEPHESİNDE SON DURUM

Fed baskısının hafiflemesiyle birlikte emtia ve para piyasalarında son durum şöyle şekillendi:

Altın- Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4 bin 92 dolardan işlem gördü. Yurt içinde ise Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 94 bin liraya geriledi.

ABDde 2020den beri ilk! Beklenmedik veri borsayı ve altını nasıl etkiledi?

Döviz- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,8924 TL, satışta ise 47,0803 TL olarak açıkladı. Küresel piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1449, sterlin/dolar paritesi 1,3406 ve dolar/yen paritesi 161,9 seviyesinde dengelendi.

Petrol- Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 sınırlı bir artışla 83,1 dolardan alıcı buldu.

Tahvil- 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi yüzde 37,90, bileşik getirisi ise yüzde 41,49 oldu.

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ANALİSTLER NE BEKLİYOR?

Analistler, yarın yurt içinde resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını hatırlattı. Yurt dışında ise ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı sunum başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini belirttiler.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 14.200 ve 14.300 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

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