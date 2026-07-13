Yaşayan miras şöleni: 80 sanatkâr Sivas’ta buluştu
Sivas Yaşayan Miras Şöleni'nde 58 şehirden gelen 80 kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkâr, geleneksel el sanatlarını sanatseverlerle buluşturdu. Üç gün süren etkinlikte dokuma ustaları ve sanatçı Murat Kekilli de sahne aldı.
- Şölene 58 şehirden 80 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkâr katıldı.
- Ziyaretçiler, Tarihî Kent Meydanı'nda geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve yaşayan kültürel miras unsurlarını tecrübe etme fırsatı buldu.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı dokuma ustalarının katıldığı “Anadolu’nun Dokumacıları Sivas’ta” faaliyeti büyük rağbet gördü.
- Dokuma ustaları, özel bölümde geleneksel yöntemlerle ürettikleri eserleri tanıttı.
- Sanatçı Murat Kekilli de şölende Sivaslı müzikseverlerle buluştu.
- Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Pinhan Derneği iş birliğinde düzenlendi.
“Sivas Yaşayan Miras Şöleni”, farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları ile binlerce sanatseveri 10-12 Temmuz tarihlerinde bir araya getirdi.
58 şehirden 80 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârın katıldığı şölen, Tarihî Kent Meydanı’nda ziyaretçilere geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve yaşayan kültürel miras unsurlarını tecrübe etme fırsatı sundu.
Osmanlı Arşivi'nden çıktı: ABD'li heyetin Erzurum mesaisi 110 yıllık belgede
Şölen çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı dokuma ustalarının katılımıyla gerçekleştirilen “Anadolu’nun Dokumacıları Sivas’ta” faaliyeti de büyük rağbet gördü.
Etkinlik alanında oluşturulan özel bölümde dokuma ustaları, geleneksel yöntemlerle ürettikleri eserleri tanıtarak kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sundu. Sanatçı Murat Kekilli de şölende Sivaslı müzikseverlerle buluştu. Faaliyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Pinhan Derneği iş birliğinde düzenlendi.