Sivas Yaşayan Miras Şöleni'nde 58 şehirden gelen 80 kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkâr, geleneksel el sanatlarını sanatseverlerle buluşturdu. Üç gün süren etkinlikte dokuma ustaları ve sanatçı Murat Kekilli de sahne aldı.

“Sivas Yaşayan Miras Şöleni”, farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları ile binlerce sanatseveri 10-12 Temmuz tarihlerinde bir araya getirdi.

58 şehirden 80 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârın katıldığı şölen, Tarihî Kent Meydanı’nda ziyaretçilere geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve yaşayan kültürel miras unsurlarını tecrübe etme fırsatı sundu.

Şölen çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı dokuma ustalarının katılımıyla gerçekleştirilen “Anadolu’nun Dokumacıları Sivas’ta” faaliyeti de büyük rağbet gördü.

Etkinlik alanında oluşturulan özel bölümde dokuma ustaları, geleneksel yöntemlerle ürettikleri eserleri tanıtarak kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sundu. Sanatçı Murat Kekilli de şölende Sivaslı müzikseverlerle buluştu. Faaliyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Pinhan Derneği iş birliğinde düzenlendi.

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