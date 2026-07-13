18. yüzyıldan günümüze uzanan Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi'nin yazma eser koleksiyonu ve aile arşivi, "Kalbin Mührü" sergisiyle ilk kez bir araya getirildi. Sergi, 31 Temmuz'a kadar Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Farklı koleksiyonlarda saklanan bir aile arşivi, kalp biçimindeki bir vakıf mührü etrafında yeniden bir araya geliyor.

“Kalbin Mührü: Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası” sergisi, Osmanlının önemli devlet adamlarından Hacı Mustafa Efendi yazma eserler koleksiyonunu ve aile mirasını ilk defa bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sergi, 18. asırda oluşturulan ve zaman içinde farklı mekânlarda saklanmış koleksiyonla arşivi ortak bir hikâye etrafında yeniden bir araya getiriyor.

KÜLTÜREL MİRASI YENİDEN GÖRÜNÜR KILACAĞIZ

Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi ailesinin günümüz temsilcilerinden olan Zeynep Esen, “Bu sergi, sadece bir aile hikâyesi anlatmayı değil, bir kültürel mirası yeniden görünür kılmayı hedefliyor. Reiszâde Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi’nin kalp biçimindeki vakıf mührü üzerinde yer alan, ‘Çocuklarımın ve benden sonra gelecek olanların bu kitaplardan istifade etmeleri’ yönündeki ifadesi önemli bir motivasyon oldu.

Amacımız bu önemli yazma eser koleksiyonunu kamuoyunun gündemine getirerek Osmanlının bilgi üretme kültürünü, vakıf anlayışını ve kültürel miras bilincini günümüzle buluşturmak ve gelecek nesillere aktarma yolundaki çabalara katkı sunmaktır” diyor.

31 Temmuz’a kadar Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde görülebilecek sergide, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın koleksiyonlarından el yazması kitaplar, aile çevresinin arşivlerinden belgeler ve etnografik miras eserleri yer alıyor.

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