Kalyon Kültür, Şişli'deki tarihî Taş Konak'ta kapılarını açan "Güneşin Kıyısı" sergisiyle sanatseverleri Anadolu'dan İstanbul'a uzanan kültürel bir yolculuğa çıkarıyor.

Keçilerin otladığı kırlar, Karadeniz kıyılarındaki eşsiz evler, Ege’deki tarihe açılan antik şehirler ve İstanbul’un kalabalık caddeleri... Şişli’deki tarihî Taş Konak’ta yer alan Kalyon Kültür, bugünlerde Anadolu ve İstanbul’a beş ayrı sanatçının gözünden bakılan “Güneşin Kıyısı” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçılar Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe’nin eserlerinin yer aldığı sergide bu toprakların insanına, tabiatına, üretim kültürüne ve tarihî mirasına odaklanılıyor.

“Birliktelik” vurgusu yapılan sergide, zengin bir tarihe sahip Anadolu’da aynı güneşin altında farklı şekillerde hayat bulmuş kültürel unsurlara dikkat çekiliyor.

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“GÜNEŞ BİZİ BİRLEŞTİREN TEMA”

“Güneşin Kıyısı” sergisini dünkü açılışta anlatan küratör Aslı Bora “Güneşin doğuşuyla birlikte dünya yeniden canlanır. Biz de ‘Güneşin Kıyısı’ sergisiyle birlikte yenilenmiş binamızla yeni döneme merhaba dedik. Bu sergide ışığın Anadolu’dan İstanbul’a uzanan bütün yansımalarını beş sanatçının özgün üslubuyla bir araya getiriyoruz. Kimi Trabzon’un sisini, kimi İstiklal Caddesi’nin akşam telaşını, kimi de bozkırın o yakıcı güneşini yansıttı. Ortaya, bana kalırsa seyir zevki yüksek bir iş çıktı. İstedim ki gölgeleriyle binlerce yıldır güneşe eşlik eden insanlar da bu seçkiye ortak olsun” ifadelerini kullanıyor.

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“Güneş bizi birleştiren en önemli tema” diyen Bora, sözlerine şöyle devam ediyor: Sergide güneşin bir dökümü var. Sisi, pusu ve yağmuru dâhil güneşin bütün yüzlerini burada göreceksiniz. Birbirine benzeyen ama aslında apayrı olan hikâyeleri aynı bağlam içerisinde bulacaksınız. Sanatseverleri tarihî Taş Konak binasında farklı duygular içerisinde dolaştıracak sergi, 30 Eylül’e kadar görülebilecek.

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