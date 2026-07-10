TFF’nin 10+4’ten taviz vermediği sezon öncesi sarı lacivertlilerde lejyoner sayısı 23’e ulaştı. Kadroya eklenecek yeni isimlerle Fenerbahçe’nin en az dokuz yabancıyı göndermesi gerek...

Aziz Yıldırım başkanlığında şampiyonluk hasretini bitirecek bir kadroya kavuşmayı hayal eden Fenerbahçe’de yeni transferler heyecanı körüklerken, lejyoner kadrosu da patlama noktasına geldi. Kulüplerin ısrarına rağmen TFF’nin 10+4’ten taviz vermediği süreçte, sarı lacivertlilerin yabancı sayısı 23’e yükseldi. Bu rakamın kanat ve golcü transferleriyle 25’e çıkmasına kesin gözüyle bakılırken yönetim acil temizlik için düğmeye bastı. Amrabat, Carlos, Livakovic, Becao’nun yanı sıra Oosterwolde ve Musaba gözden çıkarıldı. 10+4’e uyan, Mimovic, Fayed ve Fall da kadroda düşünülmüyor.

DAHA GELECEKLER VAR

Ancak 10+4 dışında kalan dokuz oyuncuyu elden çıkarması gereken Fenerbahçe, bu isimlerin dışında Fred, Semedo, Talisca ve Kante dörtlüsünün ikisinden de vazgeçmek durumunda. Semedo’nun mevkii itibarıyla gözden çıkarılması zor görünürken, Kante ile Talisca yüksek yıllık ücretleri sebebiyle topun ağzına en yakın isimler. Fred ise kalmaya daha yakın. Ancak ne Talisca’ya ne de Kante’ye beklentileri karşılayacak bir talip var. Fenerbahçe kuralların dahilinde kalabilmek için mali açıdan ciddi tavizler vermekle karşı karşıya. Yabancı transferinde beklenenin üzerinde bir artış olması yükü de artıracak.

Ollie Watkins

GÖZLER WATKİNS’TE

Fenerbahçe’nin daha önce prensip anlaşmasına vardığı Serhou Guirassy, Avrupa’nın beş büyük liginde oynamak istediğini açıkladı. Bild, verdiği haberde 30 yaşındaki Gineli golcünün ajandasında Fenerbahçe’nin olmadığını vurguladı. Sarı lacivertliler de zaten yüksek maliyeti sebebiyle Guirassy yerine Aston Villa’dan Ollie Watkins’e odaklanmış durumda. Kanarya, İngilizleri ikna etmeye çalışıyor.

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