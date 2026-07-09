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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında trafikte başlayan sözlü tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı meydan kavgasına dönüştü. Taraflardan birinin sopayla darbedilip yere düştüğü ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan dehşet anlarında, olay yerinden geri manevra yaparak kaçmaya çalışan minibüsün ön camı atılan taşla tuzla buz oldu.

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