NATO Zirvesi'ne katılan liderlere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından revolver tabanca hediye edildi. Her bir lidere özel olarak tasarlanan tabancalar ülkeden ülkeye farklılık gösteren güvenlik uygulamalarına tabi tutuldu. Hediye edilen revolver tabancaların bazı liderler tarafından muhafaza edildiği, bazılarının yetkililere teslim ettiği bazılarının ise müzeye bağışladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında liderlere verdiği isim işlemeli revolver tabancalar, ülkeden ülkeye farklı güvenlik uygulamalarına tabi tutulurken, bazı liderler hediyelerini güvenli şekilde muhafaza etti, bazıları yetkililere teslim etti, bazıları ise müzeye bağışlama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'ye ve organizasyona yönelik olumlu mesajlarla sona erdi. Zirvenin ardından Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği isim işlemeli revolver tabancalar ise gündem oldu. Devlet ve hükümet başkanlarının ülkelerine dönmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği tabancaların ülkeden ülkeye farklı güvenlik uygulamalarına tabi tutuldu.

Liderler, Erdoğan'ın hediyesi revolver tabancaları ne yaptı? Bazısı sakladı, bazısı müzeye teslim etti!

POLONYA VE İTALYA MUHAFAZA ALTINA ALDI

Polonya Cumhurbaşkanlığı, revolverın Varşova Havalimanı'nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasını beklediğini ve "ilk olarak güvenli, ikinci olarak da saygı görecek uygun bir yerde" tutulacağını bildirdi. Açıklamada, "Kesinlikle kimse bunu ateşlemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolverının ise diğer devlet hediyeleriyle birlikte hükümet merkezi Palazzo Chigi'de muhafaza altına alındığı aktarıldı.

Liderler, Erdoğan'ın hediyesi revolver tabancaları ne yaptı? Bazısı sakladı, bazısı müzeye teslim etti!

İNGİLTERE VE HOLLANDA TABANCALARI ETKİSİZ HALE GETİRECEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ise revolver tabancayı Türkiye'deki Britanyalı yetkililerin muhafazasına bıraktığı bildirildi. Tabancanın İngiltere'ye gönderilmeden önce etkisiz hale getirileceği öğrenildi.

Hollanda ve İsveç başbakanlarının ofisleri, hediye edilen tabancaların Ankara'daki büyükelçiliklerine götürüldüğünü duyurdu. Hollanda'nın tabancası etkisiz hale getirildikten sonra, İsveç'in tabancası ise ithalat sürecinin tamamlanmasının ardından ülkeye gönderilecek.

Liderler, Erdoğan'ın hediyesi revolver tabancaları ne yaptı? Bazısı sakladı, bazısı müzeye teslim etti!

LEYEN MÜZEYE TESLİM EDECEK

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ofisi, başbakanın hediye bir revolver aldığını doğruladı. Yetkililer, tabancanın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) teslim edildiğini açıkladı.

Liderler, Erdoğan'ın hediyesi revolver tabancaları ne yaptı? Bazısı sakladı, bazısı müzeye teslim etti!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisine verilen revolverı askeri müzeye bağışlamayı planladığı bildirilirken, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın hediyesinin ise kontroller için güvenlik ekibi tarafından alındığı öğrenildi. AB yetkilileri, "Tabancayı Belçika'ya getirmek için Belçika prosedürlerini takip edeceğiz ve ardından Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği tarafından belirlenen güvenlik gereklilikleri doğrultusunda muhafaza edeceğiz" açıklamasını yaptı.

BELÇİKA, TABANCAYI HAVALİMANI POLİSİNE TESLİM ETTİ

Belçika Başbakanı Bart De Wever, kendisine verilen hediyenin bir revolver olduğunu ülkesine döndükten sonra, havalimanındaki güvenlik kontrolü sırasında öğrendi. De Wever'in valizinde bulunan tabanca, gerekli işlemlerin ardından güvenli şekilde muhafaza edilmesi için havalimanı polisine teslim edildi.

Liderler, Erdoğan'ın hediyesi revolver tabancaları ne yaptı? Bazısı sakladı, bazısı müzeye teslim etti!

RUTTE HEDİYEYİ KABUL ETMEDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise hediyeyi geri çevirdi. NATO yetkilileri, Rutte'nin jestten dolayı memnuniyet duyduğunu ancak hediyeyi kabul etmeme kararı aldığını açıkladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde, 1990'larda Türk silah üreticisi MKE tarafından üretilen nadir bir altıpatlar olan Gümüşay .357 Magnum olduğu görülen bir tabanca yer aldı.

İspanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm liderlere kendi isimleri işlenmiş aynı modelden verildiği bildirildi.

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