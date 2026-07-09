Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından takımların yeni sezondaki maç programı netleşti. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in ilk hafta rakipleri ve sezon boyunca oynayacakları karşılaşmalar da kesinlik kazandı. Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak merak edilirken sezonun açılış haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Erzurumspor FK'yı sahasında ağırlayacak. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının haftaları da netleşirken, Erzurum temsilcisinin ilk 17 haftalık fikstürü futbolseverlerin gündemine oturdu. Peki, Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak?

Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak? İlk maç Amedspor ile yapılacak!

ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig'deki yeni sezonuna deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla başlayacak. Sezonun ilk haftasında Diyarbakır'da sahaya çıkacak olan mavi-beyazlı ekip, taraftarı önündeki ilk lig maçını ise ikinci haftada Galatasaray'a karşı oynayacak.

Mavi-beyazlı ekip, 5. haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak, 13. haftada ise Fenerbahçe'ye konuk olacak. Trabzonspor ile oynanacak mücadele ise sezonun ilk yarısının son haftasında Erzurum'da oynanacak.

Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak? İlk maç Amedspor ile yapılacak!

ERZURUMSPOR FK'NIN 2026-2027 SEZONU İLK YARI FİKSTÜRÜ

1.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

2.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Galatasaray

3.⁠ ⁠Hafta: Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

4.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Konyaspor

5.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Erzurumspor FK

6.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Samsunspor

7.⁠ ⁠Hafta: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

8.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Eyüpspor

9.⁠ ⁠Hafta: Gaziantep FK - Erzurumspor FK

10.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Çorum FK

11.⁠ ⁠Hafta: Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

12.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Göztepe

13.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Erzurumspor FK

14.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Kocaelispor

15.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Kasımpaşa

16.⁠ ⁠Hafta: Başakşehir FK - Erzurumspor FK

17.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Trabzonspor

Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak? İlk maç Amedspor ile yapılacak!

AMEDSPOR'UN 2026-2027 SEZONU İLK YARI FİKSTÜRÜ

1.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

2.⁠ ⁠Hafta: Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler

3.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

4.⁠ ⁠Hafta: Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

5.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir FK

6.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

7.⁠ ⁠Hafta: Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

8.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor

9.⁠ ⁠Hafta: Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

10.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor

11.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

12.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

13.⁠ ⁠Hafta: Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler

14.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Corendon Alanyaspor

15.⁠ ⁠Hafta: Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler

16.⁠ ⁠Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Göztepe

17.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler

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