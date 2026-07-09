Burdur’da daha önce uyuşturucu kullanma suçundan öğretmenlik görevinden ihraç edilen 36 yaşındaki M.I., bu kez uyuşturucu ticaretinden yakalandı. M.I. ve yanındaki şüpheli tutuklanırken, yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid ele geçirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, şüpheli adresleri fiziki takibe aldı. Daha önce uyuşturucu kullanma suçundan öğretmenlikten ihraç edilen M.I. ile suç ortağı R.Ş.’nin (20) adreslerine operasyon düzenlendi.

Ekipler M.I.'yi Emek Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, R.Ş.'yi de Özgür Mahallesi Manav Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı.

Eski öğretmen uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

3 BİN 317 KULLANIMLIK SENTETİK

M.I.'nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid, R.Ş.'nin üzerinde ve ikametinde ise kağıda emdirilmiş 13 bin 448 kullanımlık sentetik kannabionid ele geçirildi.

Eski öğretmen uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ise, savcılık tarafından ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

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