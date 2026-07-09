Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO liderlerine isme özel Sarsılmaz marka revolver (altıpatlar) tabanca hediye ettiği iddia edildi. Liderlerin, silahları ülkelerine rahatça götürebilmesi için sağlanan özel gümrük muafiyetlerine rağmen İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesindeki katı yasalar nedeniyle silahı Ankara Büyükelçiliği'nde bırakmak zorunda kaldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın güvenlik gündeminin yanı sıra liderlere takdim edilen dikkat çekici bir hediye ile uluslararası basının gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan NATO üyesi ülkelerin liderlerine üzerlerinde kendi isimlerinin işlendiği birer revolver (altıpatlar) tabanca ve bir kutu mermi hediye ettiği öne sürüldü.

İngiliz basınından Financial Times, The Guardian ve BBC gibi yayın organlarında yer alan habere göre, liderlere hediye edilen silahların, Türkiye'de üretilen Sarsılmaz SR 38 model revolverler (altıpatlar) olduğu belirtildi.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM VE İHRACAT BELGELERİ

Her bir liderin isminin özel olarak kazındığı silahların, gerçek mühimmatla birlikte şık bir kutu içerisinde sunulduğu kaydedildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, silahların ülkeden çıkarılması sırasında herhangi bir diplomatik veya gümrük sorunu yaşanmaması adına, Türkiye'nin ihracat kısıtlamalarını kaldıran özel muafiyet belgelerini de bizzat hazırlatarak liderlere teslim ettiği öğrenildi.

NATO liderlerine hediye edilen revolver (altıpatlar)

İNGİLTERE BAŞBAKANI HEDİYEYİ ANKARA'DA BIRAKTI

Türkiye tarafından sağlanan ihracat muafiyet belgelerine rağmen, Birleşik Krallık'taki katı yasalar nedeniyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın silahı ülkesine götüremediği açıklandı. Silahın ve mühimmatın yasal prosedürler gereği Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı bildirildi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ KATI SİLAH YASALARININ ETKİSİ

İngiltere Başbakanı'nın bu kararının arkasında, ülkede 1996 yılında yaşanan Dunblane katliamından sonra yürürlüğe giren ve bireysel silahlanmayı neredeyse tamamen yasaklayan katı kurallar yatıyor. Yürürlükteki yasalara göre, Başbakan düzeyinde dahi olsa bir kişinin ülkeye dışarıdan ateşli silah sokması yasa dışı kabul ediliyor. Bu kurallar doğrultusunda, Starmer'a hediye edilen tabancanın İngiltere'de diplomatik bir krize neden olmaması adına etkisiz hale getirileceği İngiliz kaynaklarca teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından NATO liderlerine hediye edilen Sarsılmaz SR 38 revolver (altıpatlar)

KANADA VE ALMANYA'NIN HEDİYE PROSEDÜRÜ

İngiltere'nin yanı sıra diğer NATO ülkelerinin liderleri de hediye tabancalar karşısında kendi iç hukuklarına göre hareket etti. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ofisi, hediyeyi doğrulayarak tabancanın güvenlik ve yasal prosedürler gereği Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edildiğini, silahın müzeye kaldırılabileceğini açıkladı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in ise kendisine verilen tabancayı, resmi devlet hediyeleri envanterine kaydedilmek üzere Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim ettiği bildirildi.

ERDOĞAN'DAN NATO LİDERLERİNE KİTAP HEDİYESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlere, "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı eseri de, kişisel hediyesi olarak imzalı özel mektubuyla takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerine "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" kitabını takdim etti

Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek İngilizce hazırlanan eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı ekseninde, Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar anları, karşılaşılan zorluklar, gerçekleştirilen reformlar ve uzun vadeli hedefler üzerinden değerlendiriliyor. Kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yolculuğunu ve Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü "cesaret politikası" kavramı etrafında ele alıyor.

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