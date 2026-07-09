Yüksek faiz, sıfır km’de pahalı fiyatlar, altın fiyatlarında düşüşle birlikte servet etkisinin azalması ve jeopolitik riskler otomobil pazarında bu yılın ilk yarısında %-9,79 küçülmeyi beraberinde getirdi. Bazı markalarda ise daralma çok daha yüksek boyutta hissedildi. Özellikle 2 markada satış kaybının %70’e yakın gerçekleşmesi dikkat çekti. Fiyat/performans markaları kadar ‘Premium’ üreticiler de kaybedenler arasında…

Otomobil satışları Ocak-Haziran 2026 döneminde 440 bin 234 adet olarak gerçekleşmiş, geçen yılın aynı dönemine göre 47 bin 769 adetlik satış kaybı yaşanmıştı.



Yüksek finansman maliyetleri, sıfır km’de yüksek fiyatlar, altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte servet etkisinin azalması ve jeopolitik riskler, otomobil pazarındaki daralmada etkili olmuştu. Pazarda ortalama küçülme %-9,79 olarak gerçekleşirken, bazı markalarda daralman, çok daha yüksek boyutta hissedildi.

BYD’DE BÜYÜK KAYIP Son dönemde Türkiye’de yatırım planlarıyla ilgili gündemde olan Çinli BYD, bu yılın ilk yarısında 18 bin 692 adet satış kaybı yaşadı.



Markanın toplam satışları % -73,30 gibi yüksek bir kayıpla 6 bin 809 adede geriledi.



FİAT, EGEA’YA ĞARMEN… Yerli üretici Fiat ise üretimi sonlandırılan Egea’nın ilk yarıdaki desteğine rağmen %-28,18 kayıp yaşadı.



Markanın satışları bu yıl ocak-haziran aralığında, geçen yılın aynı ayına göre 9 bin 469 adet geriledi ve 24 bin 135’e düştü.



TESLA DA TUTUNAMADI Elektrikli araç satışlarında yaşanan artışa rağmen TESLA da pazarındaki daralmanın etkisini yaşadı.



Markanın satışları %-69,21 düşüşle 3 bin 793 adede geriledi. Satışlarda 8 bin 527 adet gerileme dikkat çekti.



TİCARİDE ZİRVEDE, FAKAT… Ticari araçta iddialı olan Ford da binek grubuna %-56,96 düşüş yaşadı.



Markanın satışları 7 bin 321 adet geriledi ve yılın ilk yarısında 5 bin 533 adet oldu.

DİĞER MARKALAR Yılın ilk yarısında ayrıca;

-BMW’nin satışları 5 bin 227 adet (%-31,47) kayıpla 11 bin 385’e,



-Peugeot’un satışları 4 bin 689 adet (%-15,71) azalarak 25 bin 166’ya,



-Dacia’nın 4 bin 576 adet (%-42,81) düşüşle 6 bin 112’ye



-Opel’in 3 bin 160 adet (%-15,39) azalarak 17 bin 369 adede,



-Honda’nın 2 bin 775 adet (%-41,29) düşüşle 3 bin 945 adede ve



-Audi’nin de 2 bin 670 adet (%-23,38) azalma ile 8 bin 749 adede geriledi.

BYD, TESLA, FORD… Otomobil pazarına markalar bazında oransal olarak bakıldığında ise; En büyük kaybın yüzde 70’e yakın oranlarla Çinli BYD ve ABD’li Tesla’da gerçekleştiği görüldü. -Peugeot ve Opel’de oransal kayıplar daha düşük gerçekleşti.



-BMW ve Audi gibi ‘premium’ markalarda da kayıplar dikkat çekti. -Fiyat/performans seçenekleri sunmasına rağmen Dacia ve Fiat gibi markalarda da ivme kaybı yaşandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası