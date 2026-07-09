Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav yerleri bilgisine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuzda AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri için de tarih vermişti. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl alınacak?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 01 Temmuz - 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile girecekler. AÖL sınavlarına katılacak adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak.



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