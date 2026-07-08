YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) yer alan Matematik sorusunun cevabının değişmesinin ardından ÖSYM’ye dava açan 18 yaşındaki Doruk Kerem Atam ilk kez konuştu. Atam “Benim için hayal kırıklığı oldu, bu durum beni yaklaşık 2,25 net geriye düşürdü. Umarım bu süreç benim lehime şekilde işler” dedi.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) Matematik bölümündeki 23. sorunun cevabının değiştirilmesi üzerine, 18 yaşındaki Doruk Kerem Atam ÖSYM'ye dava açtı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Hukuki süreci anlatan genç, "Eşit ağırlıkçıyım, derece beklentisinde olan bir öğrenciyim. Bu yüzden bu cevap anahtarının değişmesi benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu" dedi.

YKSde 23üncü sorunun cevabı değişmişti! ÖSYM’ye dava açan öğrenci ilk kez konuştu: Beni 2,25 net geriye düşürdü

ÖSYM, yakın zamanda 2026 YKS Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20 numaralı soruyu iptal ettiğini, AYT Matematik testindeki 23 numaralı türev sorusunun ise cevabını "C" yerine "A" olarak güncellediğini ilan etmişti. 18 yaşındaki eşit ağırlık öğrencisi Doruk Kerem Atam, ÖSYM açıklaması sonrasında konuyu mahkemeye taşıdı.

YKSde 23üncü sorunun cevabı değişmişti! ÖSYM’ye dava açan öğrenci ilk kez konuştu: Beni 2,25 net geriye düşürdü

“BENİ 2,25 NET GERİYE DÜŞÜRDÜ”

Yaşadığı hak kaybı nedeniyle sorunun tamamen iptali için hukuki mücadele başlattığını belirten genç, ilk kez konuştu. Doruk Kerem Atam, "Cevap anahtarının değiştirilmesi 1 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin kendi resmi sitesinde açıklandı. Ben de o şekilde öğrendim. Eşit ağırlık öğrencisi olarak, hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Bu durum beni yaklaşık 2,25 net gibi ciddi şekilde geriye düşürdü. Olumsuz şekilde etkiledi" dedi.

YKSde 23üncü sorunun cevabı değişmişti! ÖSYM’ye dava açan öğrenci ilk kez konuştu: Beni 2,25 net geriye düşürdü

“DOĞRU YAPMIŞKEN YANLIŞ YAPMIŞ OLDUM”

Atam, iki yıllık zorlu bir çalışma sürecinin ardından böylesi bir durumla karşılaşmanın yıpratıcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Psikolojik olarak oldukça yıpratıcıydı ve yorucuydu, katlandım. TYT sınavında 100 net, AYT sınavında 73 net yapmıştım. Eşit ağırlıkçıyım, derece beklentisinde olan bir öğrenciyim. Bu yüzden bu cevap anahtarının değişmesi benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Arasında ciddi bir net farkı var. Bu soruyu A olarak işaretleyen kişiler doğru yapmış oldu. Soruyu yanlış yapan kişiler, yeni açıklanan cevap anahtarına göre doğru yapmış oldu. Ben C işaretledim, soruyu doğru yapmışken, yeni cevap anahtarına göre yanlış yapmış oldum. Bizim aramızda 2.5 netlik bir makas oluşmuş oldu. Bu ciddi bir net. ÖSYM tarafından hazırlanan, aylarca izole edilen, toplum içine çıkması engellenen hocalarımız, akademisyenler tarafından hazırlanan sorular. Ciddi emekler harcanıyor. Bu soruları 3-5 kişi değil, yüzlerce, binlerce kişi muhatap oluyor. Bu şekilde bir komisyon aylarca üzerinde uğraştıkları sorunun cevabını C olarak açıklıyorken ben sınav esnasında 3 saatlik 80 soru için kısıtlı bir zamanım varken bu soruyu nasıl doğru şekilde cevaplayabilirim? Bu soru öğrencileri birden fazla şıkka sevk edecek şekilde olmamalı.

YKSde 23üncü sorunun cevabı değişmişti! ÖSYM’ye dava açan öğrenci ilk kez konuştu: Beni 2,25 net geriye düşürdü

“UMARIM SÜREÇ LEHİME İŞLER"

Atam "Dava süreci benim kendi fikrimdi. Bu şekilde bir hak kaybına uğramak istemedim. Umarım bu süreç benim lehime şekilde işler. Kendi hak kayıplarının üzerine düşmelerini tavsiye ederim. Gerek dava açmaları, gerek CİMER'e başvurmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

YKSde 23üncü sorunun cevabı değişmişti! ÖSYM’ye dava açan öğrenci ilk kez konuştu: Beni 2,25 net geriye düşürdü

TEPKİ ALDI

Sosyal medya üzerinden olumsuz tepkiler aldığını da belirten Atam “ÖSYM'nin şöyle bir uygulaması var; artık iptal edilen sorular için herkese artı 1 net eklemiyor, iptal edilen sorunun katsayısı geri kalan sorulara dağıtılıyor. Yani matematik kısmı 40 soru değil 39 soruymuş gibi değerlendiriliyor. Bu yüzden cevabı A işaretleyen arkadaşlarım da sorunun iptalinde herhangi bir hak kaybına uğramayacaklar" ifadelerini kullandı.

YKSde 23üncü sorunun cevabı değişmişti! ÖSYM’ye dava açan öğrenci ilk kez konuştu: Beni 2,25 net geriye düşürdü

Haberle İlgili Daha Fazlası