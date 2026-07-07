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Mersin'in Tarsus ilçesindeki D-400 karayolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, tırlardan birinde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Şehmus Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan iki sürücüden araçta sıkışan biri itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarılarak, diğer yaralı sürücüyle birlikte hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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