Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen ve 'beyaz altın' olarak bilinen dünya ünlü sarımsağın hasadı başladı. Taşköprü sarımsağının ilçedeki 4 bin aile tarafından yetiştirildiği ifade edildi. Sarımsağın boyuna göre 60 ile 120 TL fiyat aralığında satıldığı vurgulandı.

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve aroması bakımından dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı. İlçede yaklaşık 4 bin aile tarafından üretimi yapılan Taşköprü sarımsağını sofralara ulaştırmak için sabah erken saatlerde tarlalara giden üreticiler, akşam saatlerine kadar çalışıyor.

Kalitesi, aroması ve uzun raf ömrüyle Türkiye’nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan Taşköprü sarımsağında hasadın önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasadın başlaması dolasıyla düzenlenen hasat programında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsağın 15 gün içerisinde tüketime hazırla hale geleceğini ifade etti.

'Beyaz Altın'da hasat başladı! 4 bin aile üretiyor, tanesi 120 TL'den satılıyor

"EN KIYMETLİ ÜRÜNÜMÜZ, BEYAZ ALTINIMIZ"

Taşköprü sarımsağının önemine dikkat çeken Başkan Arslan, "Sarımsağın sorunu bitmiyor. Nasıl kendisi acıysa da maalesef yaşadığımız süreçte sarımsakla ilgili iyi süreçler yaşamıyoruz. Maalesef çiftçimizin bu konudaki hassasiyetini kendi malına sahipsiz bir halde buluyoruz. Bu, bence en önemli sorun. Kendi meselesine sahip çıkmayan bir algı içindeyiz. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da coğrafi işaretini aldığımız en kıymetli ürünümüz, beyaz altınımız 36 yıldır adına festivaller düzenlediğimiz, gece gündüz uğraştığımız sarımsağımızı maalesef olumsuz noktaya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"HASAT ADI ALTINDA BAŞKA MENŞEİLİ TOHUMLARI EKMEYE BAŞLADILAR"

İlçede Taşköprü sarımsağından farklı bir türün yetiştirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Arslan, "Bizim sarımsağın yapısında, özünde bir bozulma oluşmaya başladı. Bu da maalesef başka bölgede getirilen sarımsakları çiftçilerimizin dikmesiyle oluyor. Israrla bunun çabasındalar. Bunun yapılmaması için mücadelemize rağmen, üzülerek belirtelim ki bazı bölgelerde erken hasat adı altında başka menşeili tohumları ekmeye başladılar. Bu da çiftçimiz için büyük bir kayıp. Kendi meselemize sahip çıkmıyoruz. Bununla ilgili yaptığımız çalışmada yerel yönetim olarak Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na yaptığımız müracaat sonucunda 2 bin tonluk bir soğuk hava deposunun inşallah protokolünü imzalayacağız. Taşköprü Belediyesi olarak bizim de belli bir bütçemiz var, belli imkanlarımız var. Ama tanıtım noktasında ne yapmamız gerekiyorsa geri durmuyoruz. 36 yıldır festivali belediyemizi tanıtmak için değil, bu ilçeyi ve bu ilçenin kıymetlerini tanıtmak için yapıyoruz. Üzüntümü belirteyim, değerli çiftçilerimize mesaj olsun. Festivalde sarımsak yarışması düzenliyoruz. Rica minnet telefonlarla sarımsak yarışmasına katılım istiyoruz. Bu kendi meselemizden uzaklaştığımız anlamına geliyor. Hiç kimsenin morali bozulmasın. Ama bunları da aşacağız, aşmak zorundayız. Çiftçimize bereketli kazançlar diliyorum. Alın terlerini inşallah alırlar" diye konuştu.

'Beyaz Altın'da hasat başladı! 4 bin aile üretiyor, tanesi 120 TL'den satılıyor

"SARIMSAĞIN HER DAİM KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan ise, "Taşköprü sarımsağı kendine has kokusu, lezzeti, aromasıyla ülkemizin gerçekten marka bir tanımsal ürünü. Taşköprü denince ülkemizde ilk akla gelen gerçekten sarımsak. Hiçbir şehir sarımsakla özdeşleşmiş halde değil. Bu vesileyle bu ürünü Kastamonu’nun her daim korunması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çiftçilerimiz de bu sene bu üründen bekledikleri ekonomik getiriyi sağlarlar diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKESİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN BOL KAZANÇLI BİR SEZON OLUR"

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, "Burada yoğun bir emek var. Güneşin, yağmurun takibinden, toprağın hazırlanmasında çok ciddi bir emek sarf edilmekte. Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü ama bunun arkasındaki en büyük pay da bence tarlada halen çalışan kadınlarımızın. Çünkü başından sonuna kadar, dikiminden sökümüne, tarladan sofraya gelinceye kadar, tezgahlara gelinceye kadar, her aşamasında, her anında kadın emeğinin olduğu çok önemli bir ürün. Bu nedenle Taşköprü sarımsağının dünyaca ünlü olmasındaki en büyük pay sahibi de bence ona emek veren çiftçi, üretici, emekçi kadınlarımız" ifadelerini kullandı.

'Beyaz Altın'da hasat başladı! 4 bin aile üretiyor, tanesi 120 TL'den satılıyor

"EMEKÇİ KADINLAR OLMASA SARIMSAK ÜRETİMİ YAPILAMAZ"

Hasadın hayırlı olmasını dileyen Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "Yılın 12 ayı Taşköprü’nün köylerinde, evlerde muhabbet konusu sarımsaktır. Bazı dönemler çiftçinin yüzünü güldürmektedir, gerçekten çok ciddi gelir getirmektedir. Ama bazı yıllarda da maalesef masrafını dahi kurtaramamaktadır. Emekçilerimiz yılın en sıcak günlerinde sarımsak için tarladalar, ter döküyorlar. Taşköprü ve Kastamonu merkezi dahil olmak üzere bölgeden gelen emekçilerimizin çok ciddi katkıları var. Bu emekçiler olmasa bu sarımsak üretimi de yapılamaz. Çünkü sarımsak elle üretilen ürünlerden bir tanesi. Tek tek elle dikilmesi gerekiyor" dedi.

"TAŞKÖPRÜ’DE 32 BİN DEKAR ALANDA SARIMSAK EKİLİYOR"

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da Taşköprü’de yaklaşık 32 bin dekar alanda sarımsak üretildiğini ifade ederek, "Hem Türkiye’den hem Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret almış bir ürünümüz. Bunu değerli kılmak ve katma değerli ürün haline getirmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Biz il müdürlüğü olarak Ticaret Bakanlığı'yla beraber lisanslı depoculuk yani sarımsağın serüvenini ve rafa gelinceye kadar ki süreci tarladan sofraya kadar ki süreci yönetmeye talip olduk. Bugün Taşköprü Belediyesi'nin 2 bin tonluk yine pancar kooperatifinin 600 bin tonluk bir depolama çalışması ve projesi var. Pazar yerinden, üreticiden başlayarak rafa kadar serüvenini, sistematiğini oluşturmak zorundayız. Lisanslı depoculuk çalışması tamamlandığında tarladan sofraya kadar süreci hep beraber yöneteceğiz. Bu sayede hem Taşköprü'ye hem de Kastamonu’ya kıymetli değer katmış olacağız. Taşköprü sarımsağı Türkiye'deki üretilen sarımsağın neredeyse yüzde 20’sini temsil ediyor. Kendine ait nefaseti, kokusu ve ömrünün uzunluğuyla aslında çok kıymetli bir ürünümüzdür" diye konuştu.

FİYATI 120 TL'Yİ BULABİLİYOR

Öte yandan, hasat ile birlikte sezonun ilk pazarında sarımsak fiyatları da belli oldu. Buna göre, iri boy sarımsak 120 TL ve üzeri, orta boy sarımsak 90 TL ve üzeri, ufak boy sarımsak ise 60 TL ve üzeri fiyatlardan alıcı buluyor.

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