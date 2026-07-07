Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, 20 evin tahliyesi için hazırlık başlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle bazı evler için tahliye hazırlıkları başlatılırken, yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.

Yazıkent Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında başlayan yangına, kara ve hava ekipleri eş zamanlı müdahale ediyor. Bölgede etkisini artıran rüzgar nedeniyle alevler sık sık yön değiştirirken, söndürme çalışmalarına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek veriliyor.

Aydında alevler kontrolden çıktı! 20 ev için tahliye hazırlığı başladı

TAHLİYE HAZIRLIKLARI BAŞLATILDI

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Yazıkent Mahallesi Emenni mevkisindeki 20 ev için tahliye hazırlıkları başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi de olası tahliyeler için belediye otobüslerini bölgeye sevk ederek vatandaşların güvenli alanlara ulaştırılması amacıyla hazır bekletmeye başladı.

Öte yandan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Karaahmetler Mahallesi sınırına kadar ulaştı. Ekipler, iş makineleriyle güvenlik şeritleri oluşturarak alevlerin evlere sıçramasını önlemeye çalışıyor.

Bozdoğan Belediyesi de vatandaşlara çağrıda bulunarak, su tankeri bulunanların söndürme çalışmalarına su desteği vermelerini istedi.

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