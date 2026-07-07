Depozito İade Sistemi'nin ardından ambalajlı ürünlerde haksız fiyat artışı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı denetime çıktı. Usulsüz zam yaptığı belirlenen işletmeler hakkında işlem başlatıldı.

1 Temmuz'da Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan Depozito İade Sistemi'nin (DOA) ardından ambalajlı içeceklerde fiyatların haksız şekilde artırıldığı yönündeki şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı denetim başlattı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane başta olmak üzere kent genelindeki marketlerde özellikle su ve maden suyu gibi depozitolu ürünlerin fiyatlarını mercek altına aldı. Denetimlerde depozito katılım payını gerekçe göstererek tüketiciye fazladan ücret yansıttığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek idari süreç başlatıldı.

"BAZI İŞLETMELER 1,5 LİRA YERİNE 2-3 LİRA EKLEDİ"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Depozito İade Sistemi kapsamında plastik, cam ve diğer ambalajlı içeceklerde ürün hacmine bakılmaksızın depozito bedelinin 1,5 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Ancak bazı işletmelerin bunu fırsata çevirdiğini belirten Menteşe, 2-3 Temmuz'dan itibaren fiyat etiketlerinde değişiklik yapılarak 1,5 liralık depozito bedelinin 2 ila 3 lira olarak tüketiciye yansıtıldığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

İKİ MARKETTE 10 LİRANIN ÜZERİNDE FARK TESPİT EDİLDİ

İstanbul genelinde yaklaşık 100 işletmede inceleme yapıldığını aktaran Menteşe, bazı marketlerde ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini ifade etti.

Bugün 29 ilçede eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini söyleyen Menteşe, denetlenen iki işletmede depozito kaynaklı fiyat farkının 10 liranın üzerinde olduğunun belirlendiğini açıkladı.

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CEZALAR 1 MİLYON 800 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Usulsüz fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutulduğunu belirten Menteşe, dosyaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini söyledi.

Menteşe, uygulanacak idari para cezalarının 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar ulaşabileceğini vurgulayarak, Ticaret Bakanı'nın talimatıyla denetimlerin Türkiye'nin 81 ilinde sürdüğünü ifade etti.

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