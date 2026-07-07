Türkiye gazetesinin gündeme getirdiği Depozito Yönetim Sistemi (DOA) sonrasında firmaların yaptığı “fırsatçılığa” Ticaret Bakanlığı geçit vermedi. Bakanlık marketler ve sektör temsilcilerinin uyarıldığını, denetimlerin başladığını, gerekli idari yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Hem çevreyi korumak hem de ekonomiye katkı sağlamak için 1 Temmuz’da 81 ilde hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ilk günden bu yana büyük ilgi toplarken, bazı içecek ve su markaları fırsatçılık yapmıştı. Firmalar etiketleri 1 ile 5 lira arasında artırmıştı.

Türkiye Gazetesi gündeme getirmişti! Ticaret Bakanlığı ‘DOA’ fırsatçıları hakkında inceleme başlattı

TÜRKİYE GAZETESİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Türkiye gazetesi muhabiri Kaan Zengin bugünkü “Bu zam 'DOA'l değil! Çevreci sisteme fırsatçı gölgesi” başlıklı haberinde söz konusu fırsatçılığı gündeme taşımıştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberi ses getirdi! Bu zam 'DOA'l değil! Bakanlık'tan açıklama geldi

“ETİKETLER 3 İLE 5 LİRA ARASINDA ARTTI”

Zengin, haberinde şu ifadelere yer vermişti:

Tüketici, petrol fiyatlarındaki düşüşün raflara yansımasını beklerken, devreye giren DOA uygulaması firmalar için yepyeni bir fırsat kapısı araladı. Normal şartlarda tüketici açısından kalıcı bir maliyet oluşturmaması gereken bu sistem, “yeni operasyonel yükler ve altyapı maliyetleri” bahane edilerek etiketlere yansıtıldı. Ürünün fiyatına sadece yasal zorunluluk olan 1 liralık depozito bedelinin eklenmesi gerekirken, markalar etiketleri 3 ila 5 lira arasında artırdı. Su sektöründe yaşanan bu fiyat dalgalanmasının çok yakın bir zamanda maden suyu ve soda ürünlerine de sıçraması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, üretici firmalar DOA logolu cam şişe maliyetlerini gerekçe göstererek yeni bir zam hazırlığı yapıyor.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Zengin’in gündeme getirdiği bu fırsatçılık sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tüketici fiyatlarında artış gözlemlendiğini belirterek, konunun incelemeye alındığını duyurdu.

Türkiye Gazetesi gündeme getirmişti! Ticaret Bakanlığı ‘DOA’ fırsatçıları hakkında inceleme başlattı

DENETİMLER BAŞLADI, YAPTIRIM UYGULANACAK

Bakanlık açıklamasında “Ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmış, denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır” denildi.

İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLER ALINACAK

Bakanlık ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

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