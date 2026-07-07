Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 13 Haziran 2026'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları için geri sayım sürerken gündeme gelen konulardan biri de tercih takvimi oldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih takvimi nasıl işleyecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.



Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ İÇİN ROTA MAARİF PLATFORMU HAYATA GEÇİRİLECEK

"Rota Maarif", LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.

Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.

Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

LGS tercih takvimi 2026! LGS tercihleri ne zaman başlayacak?



OKULLAR SİSTEM ÜZERİNDEN İNCELENEBİLECEK

Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkanları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.

Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan "Rota Maarif" ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek.

Sistem, "rotamaarif.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmet verecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası