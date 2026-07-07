Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi için ülkemize gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, programına İstanbul'da turist olarak başladı. Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı gibi mekanları gezen Başbakan, o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Dünyanın gözü bu hafta Ankara'da... 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Zirvesi için onlarca dünya lideri, bakan, heyet ve gazeteci Türkiye'ye geldi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar da Ankara kapsamlı resmi ziyaretini, önceki gün İstanbul'dan başlattı.

ADIM ADIM İSTANBUL'U GEZDİ

Turist gibi karış karış İstanbul'u gezen, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı gibi yerlere giden Başbakan, o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Kim der başbakan! NATO için geldi, İstanbulun her köşesinde turist pozu verdi

Paylaşımına ise şu notu düştü: "NATO zirvesi öncesinde, İstanbul'da kaleleri ziyaret etme şansım oldu"

Kim der başbakan! NATO için geldi, İstanbul'un her köşesinde turist pozu verdi

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Zirve kapsamında NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler ağırlanacak. Programların bir kısmı ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve resmi akşam yemeği verilecek.

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başlayacak, forumun açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak.

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