Adana'da iş kazası geçirdikten sonra belinden ameliyat olan adam, belinde panç (ameliyat malzemesi) unutulduğu gerekçesiyle hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıllardır çalışamadığını söyleyen adam, "Doktorlar şu anda unutulan pançı almanın riskli olduğunu söylüyor. Kimse yanaşmıyor, mağdur oldum." dedi.

Adana'ya yaşayan iki çocuk babası çelik montaj işçisi 53 yaşındaki Mehmet Gür, 2022 yılında Mersin'de iş kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gür, tedavisinin ardından taburcu edildi ancak 2023 yılında belinde ağrıları artınca Seyhan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı doktor A.Y.Ü.'ye başvurdu. Doktor tarafından ameliyat edilen Mehmet Gür'ün beline 4 plak takıldı.

Ameliyat oldu, hayatı karardı! Belinde kalan parçayı çıkarmaya hiçbir doktor yanaşmıyor

PLAKLAR ÇIKTI, PANÇ UNUTULDU

1 sene sonra Mehmet Gür, tekrardan doktoruna kontrole gitti ve takılan plaklar belinden çıkartıldı. İddiaya göre, bu sırada doktor A.Y.Ü., Mehmet Gür'ün belinde panç (ameliyatta kullanılan malzeme) unuttu. Plaklar çıktıktan sonra da ağrıları devam eden Mehmet Gür, bu süreçte işinden oldu. Geçtiğimiz yıl, 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan kontrollerde Gür'ün belinde panç unutulduğu tespit edildi.

DOKTOR, ÇIKARTMA RİSKİNİ ALMADI

5 Ocak Devlet Hastanesi'nde başvurduğu doktor, Mehmet Gür'ün belindeki pançı almanın felç kalmasına yol açabileceğini belirterek o riski alamayacağını söyledi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne giden Gür, kendi doktoruna başvurdu ancak o da riskli bir işlem olduğunu söyleyip pançı alamayacağını belirtti. Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de giden Mehmet Gür, oradaki doktorlarında işlemin riskli olduğunu söylemesi üzerine adeta eve hapsoldu.

Ameliyat oldu, hayatı karardı! Belinde kalan parçayı çıkarmaya hiçbir doktor yanaşmıyor

SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Mehmet Gür, kendisini ameliyat eden ve panç unuttuğu iddia edilen doktoru hakkında şikayetçi oldu. Savcılık ise Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na üst yazı yazıp soruşturma izni talebinde bulundu.

Ameliyat oldu, hayatı karardı! Belinde kalan parçayı çıkarmaya hiçbir doktor yanaşmıyor

"ÇARESİZ KALDIM"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Gür, "Ameliyat olup sağlığıma kavuşacağım sanırken daha kötü oldu. Doktor belimde panç unutulduğunu gördü, kendi doktoruma gittim ama ilk başta inanmadı. Sonra kontrol yapınca bana inandı. Şu anda çalışamıyorum, mağdur oldum. 2 oğlum var ama birisi cezaevinde diğeri de askere gidecek. Bakan kimsemiz yok. Ben sadece ameliyatımı olup, yeniden işe dönmek istiyorum. Herkes ameliyat için riskli diyor. Özel hastaneye de gidemiyorum, çaresiz kaldım." diye konuştu.

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