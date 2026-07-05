Fransa'nın kuzeydoğusundaki Lalique Müzesi'ne düzenlenen hırsızlıkta yaklaşık 20 parça mücevher çalındı. İlk belirlemelere göre zararın 4 milyon avroya yaklaşabileceği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Wingen-sur-Moder kasabasında bulunan dünyaca ünlü Lalique Müzesi, milyonlarca avroluk mücevher soygunuyla sarsıldı. Pazar sabahı erken saatlerde müzeye giren hırsızlar, doğrudan mücevherlerin sergilendiği bölüme yönelerek yaklaşık 20 değerli parçayı çaldı.

Soruşturmaya yakın kaynakların aktardığına göre, olay yerel saatle 05.30 sıralarında meydana geldi. İlk incelemelerde çalınan mücevherlerin değerinin birkaç milyon avro olduğu, zararın yaklaşık 4 milyon avroya ulaşabileceği değerlendiriliyor.

ALARM ÇALDI, İLK GELEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLDU

Edinilen bilgilere göre hırsızlık sırasında alarm sistemi devreye girdi. Ancak güvenlik şirketi kontrollerini tamamlayana kadar olay yerine ilk ulaşan kişi temizlik görevlisi oldu. Durumu fark eden görevli, hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.

Polis ekipleri olayın ardından müzedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsız ya da hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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MÜZE GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

AFP'nin haberine göre Lalique Müzesi yönetimi, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan hırsızlık nedeniyle müzenin birkaç gün boyunca ziyaretçilere kapalı olacağını duyurdu.

2011 yılında açılan müze, Art Nouveau ve Art Deco akımlarının önde gelen mücevher ve cam sanatçılarından René Lalique'in eserlerine ev sahipliği yapıyor.

MÜZE GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Soygun, Fransa'daki müzelerde güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Geçtiğimiz yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen ve yaklaşık 102 milyon dolar değerinde mücevherin çalındığı soygun da ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

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