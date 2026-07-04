Ferrari, uzun yıllardır beklenen manuel vites deneyimini modern teknolojiyle yeniden yorumladı. Tanıtılan yeni Ferrari 12Cilindri Manuale, klasik düzene sahip vites kolu ve debriyaj pedalı sunuyor. Ancak aracın altında geleneksel bir manuel şanzıman değil, elektronik kontrollü yeni nesil bir sistem yer alıyor.

Ferrari, yeni 12Cilindri Manuale modelini resmen tanıttı. Marka, yıllardır özlemi duyulan manuel sürüş hissini geri getirirken bunu tamamen yeni geliştirdiği "Manuale by Wire" teknolojisiyle hayata geçirdi. Sistem, geleneksel manuel şanzıman hissini yaşatırken modern çift kavramalı şanzımanın avantajlarını da koruyor.

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, 2012'deki 599 GTB'den bu yana ilk defa manuel şanzımanlı bir yol otomobili üretti.

Ferrari'den sürüş tutkunlarına özel manuel vitesli model: 12Cilindri Manuale tanıtıldı

Aracın kokpitinde metal tasarımlı klasik H desenli vites kolu ve üç pedallı düzen bulunuyor. Ancak vites kolu ve debriyaj pedalı mekanik olarak şanzımana bağlı değil. Sürücünün hareketleri elektronik sensörler tarafından algılanıyor ve komutlar çift kavramalı 8 ileri şanzımana iletiliyor. Ferrari bu sistemi "Manuale by Wire" olarak adlandırıyor.

Ferrari'den sürüş tutkunlarına özel manuel vitesli model: 12Cilindri Manuale tanıtıldı

Manuel sürüş modu, şanzımanın ilk altı vitesini klasik düzende kullanıyor. Sürücü debriyaja bastığında manuel moda geçiliyor ve vites değişimleri eski Ferrari modellerindeki hissi verecek şekilde simüle ediliyor. Ferrari, metal geçişli vites mekanizmasının çıkardığı karakteristik sesleri de korumaya çalıştığını belirtiyor. Araçta direksiyon arkasındaki kulakçıklar ise yer almıyor. Yedinci ve sekizinci vitese geçmek için sistem otomatik moda alınıyor.

KALKIŞTA MANUEL VİTES HİSSİYATI

Debriyaj pedalı da yalnızca görsel bir detay değil. Konum sensörleri sayesinde kalkış sırasında debriyaj kavrama noktası gerçek bir manuel otomobil hissi verecek şekilde çalışıyor. Ferrari, yanlış debriyaj kullanımında aracın stop ettirilebildiğini de belirtiyor. Bu sayede sürüş deneyiminin mümkün olduğunca gerçekçi olması hedeflenmiş.

Ferrari'den sürüş tutkunlarına özel manuel vitesli model: 12Cilindri Manuale tanıtıldı

Kaputun altında ise standart 12Cilindri'de kullanılan 6,5 litrelik atmosferik V12 motor görev yapıyor. Motor 830 beygir güç üretirken performans değerlerinin standart modele çok yakın olduğu ifade ediliyor. Yeni sistemin ağırlığı ise standart otomobile göre yalnızca yaklaşık 5 kilogram artırdığı belirtiliyor.

Ferrari'den sürüş tutkunlarına özel manuel vitesli model: 12Cilindri Manuale tanıtıldı

SIIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Ferrari, 12Cilindri Manuale'den sadece 1.499 adet üreteceğini açıkladı. Modelin İtalya'daki başlangıç fiyatı 590 bin euro olarak belirlenirken ilk teslimatların 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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