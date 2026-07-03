ABD istihdam verilerinden küresel enflasyon beklentilerine, jeopolitik risklerden dolar endeksine kadar birçok kritik dinamiği masaya yatıran Ergezen, kısa ve uzun vadeli yol haritasını çizdi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİN TABLO İYİMSER

ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının Fed'in faiz artırma ihtimallerini azalttığını ifade eden Zafer Ergezen, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz artırdığı bir konjonktürde veri akışının önemine dikkat çekti.

Önümüzdeki döneme dair iyimser beklentilerini aktaran Ergezen şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki gelecek verilerde, ki özellikle ABD-İran arasında bir anlaşma olması ve petrol fiyatlarında 70 dolar bandının altına gelmesi, enflasyon tarafında da bir miktar düşüş göreceğimizi gösteriyor önümüzdeki dönemde.

Bu istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, enflasyon tarafında düşüş olacağına yönelik beklentiler aslında ons altını bir süre destekleyecektir diye düşünüyorum ben.

Burada 4400 seviyelerine kadar dolar tarafında, ons altın tarafında yükselişi ben gayet normal karşılarım aslında. Önümüzdeki haftada ben iyi bir başlangıç olmasını bekliyorum."