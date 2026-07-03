Altında ibre tersine döndü! Uzman isimden yıl sonu için dikkat çeken hesap
Küresel piyasalarda gözler altın fiyatlarındaki hareketliliğe çevrilmişken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen TGRT Haber ekranlarında yatırımcıların merak ettiği "Yeniden rekor gelir mi?" sorusunu cevapladı.
ABD istihdam verilerinden küresel enflasyon beklentilerine, jeopolitik risklerden dolar endeksine kadar birçok kritik dinamiği masaya yatıran Ergezen, kısa ve uzun vadeli yol haritasını çizdi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİN TABLO İYİMSER
ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının Fed'in faiz artırma ihtimallerini azalttığını ifade eden Zafer Ergezen, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz artırdığı bir konjonktürde veri akışının önemine dikkat çekti.
Önümüzdeki döneme dair iyimser beklentilerini aktaran Ergezen şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonraki gelecek verilerde, ki özellikle ABD-İran arasında bir anlaşma olması ve petrol fiyatlarında 70 dolar bandının altına gelmesi, enflasyon tarafında da bir miktar düşüş göreceğimizi gösteriyor önümüzdeki dönemde.
Bu istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, enflasyon tarafında düşüş olacağına yönelik beklentiler aslında ons altını bir süre destekleyecektir diye düşünüyorum ben.
Burada 4400 seviyelerine kadar dolar tarafında, ons altın tarafında yükselişi ben gayet normal karşılarım aslında. Önümüzdeki haftada ben iyi bir başlangıç olmasını bekliyorum."
GRAM ALTINDA "SON ÇEYREK" VURGUSU
Altında yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcıların gözü kulağı yeniden zirve noktaların ne zaman test edileceğine çevrildi.
Özellikle "7 bin liralık seviyeler yeniden ne zaman görülür?" sorusuna cevap veren uzman isim, kısa vadede hızlı bir sıçrama beklemediğinin altını çizdi.
Ergezen şöyle konuştu:
"Kısa vadede bu seviyelerin hemen görünmesini ben çok fazla beklemiyorum. Bir süre daha bu seviyelerde, özellikle 6500 seviyelerin, 6600 bandının çok kolay geçilmesini beklemiyorum.
Bu sene içerisinde göreceğimiz tepe zirve seviyelerinin 7000 TL civarında olmasını bekliyorum açıkçası.
Burayı yeniden görme ihtimalimiz var mı? Evet görebiliriz ama özellikle yılın son çeyreğine doğru, yani eylül ayından sonra görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim."
Bu süreçte ABD'den gelecek yeni istihdam ve enflasyon verilerinin kritik rol oynayacağını hatırlatan Ergezen, son gelen enflasyon verilerinin beklentilerin bir miktar altında kalmasıyla oldukça iyimser bir tablo oluşturduğunu sözlerine ekledi.
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyonist baskının azalacağını ve faiz artırımı ihtimallerinin zayıflayacağını öngördü.
YENİ ZİRVE İÇİN 2027 YILINI İŞARET ETTİ
Yatırımcılara uzun vadeli projeksiyonlarda temkinli ve gerçekçi olmaları tavsiyesinde bulunan Ergezen, çok daha yüksek seviyeler için takvimin 2027 yılını işaret ettiğini belirtti:
"7000 TL seviyelerini son çeyrek civarında görme ihtimalimiz olabilir ama yeni zirve seviyelerine gidebilmek için, yani 7600 seviyelerin üzerinde, 7800'lerin üzerine gidecek bir gram altın için 2027'yi beklemek daha makul olacak gibi gözüküyor. Yani savaş bitse bile ben açıkçası o seviyelerin görülmesini çok fazla beklemiyorum."
SAVAŞI DEĞİL ENDEKSLERİ TAKİP EDİN
Piyasalardaki genel algının aksine, jeopolitik risklerin bitmesinden ziyade makroekonomik göstergelerin ana yönü tayin edeceğini vurgulayan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, yatırımcılara rehber niteliğinde bir tavsiyede bulundu:
"Zaten burada yatırımcılara şunu tavsiye edebilirim: Takip edecekleri nokta aslında savaşın bitmesinden ziyade dolar endeksini takip etmeleri çok daha önemli.
Konuştuğumuz bu savaş, enflasyon verileri, istihdam verileri dolar endeksinin aslında seviyesini belirleyen değişkenler, göstergeler. Dolar endeksi ne zaman 98 seviyesinin altına gelmeye başlar, o zaman altın ve gümüşte yukarı yönlü güçlü seyirler görmeye başlarız."