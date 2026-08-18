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Spor

ÖZEL │Sörloth için Galatasaray iddiası: "Osimhen'le ölümcül ikili olur"

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ÖZEL │Sörloth için Galatasaray iddiası:

Mauro Icardi’nin takıma vedasıyla hücum hattını yeni bir golcüyle doldurmak isteyen Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’u gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, ülkemizde bir dönem Trabzonspor’da da oynayan 30 yaşındaki yıldız için girişimlerini hızlandırdı. Norveçli gazeteciler, Süper Lig’in eski gol kralının son dönemdeki performansını ve olası transferini Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Süper Lig’e 2-2’lik Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray, orta saha pozisyonunun yanı sıra santrfor mevkini de güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Atletico Madrid’in başarılı oyuncusu Alexander Sörloth’a imza attırmak için kulübüyle görüşmelerini sıklaştırdı. Norveçli meslektaşlarımız, transfer sezonunun bitmesine 20 günden az bir süre kala taraftarları heyecanlandıran gelişmeyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

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STİAN HØGLAND (AVİSA NORDLAND): “TRANSFER ALVAREZ’İN DURUMUNA BAĞLI”

Avisa Nordland muhabiri Stian Høgland, Norveçli yıldızın son yıllarda İspanyol ekibiyle dikkat çekici işlere imza attığını söyleyerek, “Alexander Sörloth’un Dünya Kupası’nda en iyi performansını sergilediğini sanmıyorum ancak son yıllarda Atletico Madrid’de başardıkları gerçekten muhteşemdi. Bu yaz kulüp değiştireceğinden pek emin değilim. Bence Madrid’de çok mutlu ama futbolda ne olacağı belli olmaz. Transferi aslında Julian Alvarez'in durumuna da bağlı. Sörloth, eğer Atletico Madrid'de düzenli olarak oynarsa takımda kalacaktır. Ama Türkiye'ye giderse de çok gol atacağına eminim.” ifadelerini kullandı.

Alexander Sörloth
Başlık ResmiAlexander Sörloth

“OSİMHEN İLE ÖLÜMCÜL İKİLİ OLUR”

Sörloth’un sarı-kırmızılı ekipte iyi bir uyum yakalayacağına vurgu yapan Høgland, “Eğer transfer gerçekleşirse Victor Osimhen ve Alexander Sörloth, ileride ölümcül bir ikili olabilirler. Gerçekten harika forvetler. Sörloth’un eski günlerine göre şimdi çok daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla transfer olursa Türkiye Süper Ligi’nin en iyi forvetlerinden biri olacağına eminim.” diye konuştu.

FREDDY TORESEN (AVİSA NORDLAND): “İNTİKAM HIRSIYLA GERİ DÖNECEK”

30 yaşındaki golcünün son Dünya Kupası’nda yaşadığı tecrübeye değinen Avisa Nordland’ın bir başka muhabiri Freddy Toresen ise “Alexander Sörloth, Norveç adına Dünya Kupası'nda en iyi performansını sergileyemedi. Bunun birçok sebebi var; forvet olarak alışkın olduğu rolde oynamadı. Ama hücum hattının sağ tarafında, bir çeşit kanat oyuncusu gibi görev yapıyordu. Dünya Kupası'nda yaşadığı bu deneyim, lig kulübünde intikam alma hırsıyla geri dönmesi için onu kesinlikle motive edecektir.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL │Sörloth için Galatasaray iddiası: "Osimhen'le ölümcül ikili olur"
Başlık ResmiÖZEL │Sörloth için Galatasaray iddiası: "Osimhen'le ölümcül ikili olur"

“SÖZLEŞME İMZALAYABİLİRLERSE…”

Norveçli yıldızın transfer süreciyle ilgili gözlemlerini aktaran Toresen, şöyle devam etti: “Sörloth’un Galatasaray'la sözleşme imzalayıp imzalamayacağını sadece onlar biliyor. Muhtemelen Atletico Madrid'in de bu konuda söyleyecek bir şeyleri olacaktır. Daha önce Türkiye Ligi’nde başarılı olmuştu; yani ne olacağını asla bilemezsiniz. Alexander Sörloth, kadroda yer aldığında kendisine verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyor. O, her zaman böyle yapar ve yapmaya da devam edecek. Atletico Madrid, ona oynama fırsatı verirse orada mutlu olur. Galatasaray, harika takım arkadaşlarına sahip mükemmel bir kulüp. Ona kale önünde ihtiyaç duyduğu pasları vereceklerdir. Bundan eminim ve evet, onunla sözleşme imzalayabilirlerse başarılı olacak.”

“DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATAR”

Yıldız futbolcunun Osimhen ile dikkat çeken bir ikili olacağını vurgulayan Freddy Toresen, son olarak şunları ekledi: “Sörloth ve Victor Osimhen, birlikte mi oynayacak? O zaman Türkiye Ligi’nde defans oyuncusu olmadığıma çok sevindim. Şampiyonlar Ligi'nde de onlara karşı oynamadığıma da çok mutlu oldum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kapsamda Sörloth, Türk futboluna geri dönerse geçen seferkinden daha da büyük bir başarıya imza atacaktır; üstelik Trabzonspor’da da oldukça iyi bir performans sergilemişti.”

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