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Spor

İtalya'da sakatlık şoku: Türkiye maçında yok

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İtalya'da sakatlık şoku: Türkiye maçında yok
Başlık Resmiİtalyada sakatlık şoku: Türkiye maçında yok

İtalya Milli Futbol Takımı'nda Giacomo Raspadori sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Raspadori'nin, 2 Ekim'de Fransa ve 5 Ekim'de Türkiye ile oynanacak maçlarda yer alamayacağının kesinleşmesi sebebiyle kamptan ayrıldığı belirtildi.

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İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Türkiye'yi deplasmanda 4-1 yendikten sonra Fransa müsabakasının hazırlıklarına Coverciano'daki milli takım tesislerinde başladığı belirtildi. Açıklamada, futbolculardan Raspadori'nin tesislerdeki idmana katılmadığı ve dinlendirildiği ifade edildi.

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Başlık ResmiGiacomo Raspadori (Türkiye - İtalya maçından)

FRANSA VE TÜRKİYE MAÇLARINDA YOK

Raspadori'nin, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 2 Ekim'de Fransa ve 5 Ekim'de Türkiye ile oynanacak maçlarda yer alamayacağının kesinleşmesi sebebiyle kamptan ayrıldığı belirtildi.

İtalyan spor basını da Raspadori’nin sakatlığının, Türkiye maçında aldığı bir darbe sonucu meydana geldiğini ve devre arasında oyundan çıkmasına neden olduğunu yazdı.

Nicolo Zaniolo da sakatlığı sebebiyle Türkiye maçından önce milli takım kampından ayrılmıştı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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