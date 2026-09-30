Trump'tan Beyaz Saray'da sürpriz karar! Yapay zekanın adı değişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini belirterek Tahran'ın 'nihayetinde pes edeceğini' söyledi. Trump ayrıca Beyaz Saray'daki yapay zeka toplantısında, yapay zekanın resmi adının 'süper zeka' olarak değiştirilmesini öngören bir belgenin imzalandığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği öğle yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik savaşın sürdüğünü belirterek Tahran'ın durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran'ın pes etme ihtimaline ilişkin soruya Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" cevabını verdi.

Trump ayrıca son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı'ndan, nükleer silah edinilmesini engellemek amacıyla yürütülen savaştan önceki dönemler de dahil olmak üzere, tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçtiğini söyledi.

Yaptıklarının İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeye yönelik olduğunu belirten Trump, "İran, bu teknolojiye sahip olmayacak" ifadesini kullandı.

"ZAMANINDA DURDURABİLİRLERDİ"

Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasına rağmen İran'ın neden aynı kapasiteye sahip olamayacağı sorulan Trump, bunun daha önce engellenebileceğini savundu. Trump, "Zamanında durdurabilirlerdi. Ama o zaman başka bir başkan vardı" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile dost olduğunu belirten Trump, ülkenin ABD kadar olmasa da büyük bir nükleer kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Trump, bunun önceki ABD başkanlarının kendisinin yaptığını yapmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Kim Jong-Un hakkında da konuşan Trump, "Ben etrafta olduğum sürece, sorun çıkarmayacak" ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKANIN ADI "SÜPER ZEKA" OLDU

Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda yapay zeka alanında da dikkat çeken bir kararın alındığını açıkladı.

Toplantıya Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve OpenAI Başkanı Greg Brockman'ın yanı sıra yapay zeka sektöründen yöneticiler katıldı.

Trump, toplantının ardından yapay zekanın adının resmi olarak 'süper zeka', kısaltmasının ise "SI" (Super Intelligence) olarak değiştirilmesini öngören bir belge imzalandığını duyurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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