MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! "Eğilmiyorsa kopar kafasını"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 yönetici gözaltına alınırken operasyona dair detaylar ortaya çıktı. Şahısların bazı hakemlere mobing uyguladıkları, sınav sorularını kendilerine yakın insanlara verdiklerine dair yazışmalar ise şoke etti. TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un yazıştığı şahıslara "Hepsi sınavdan 100 alacak" dediği, kimileri içinse "Eğilmiyorsa kopar kafasını gitsin" yazdığı görüldü.

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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların kimlikleri ise TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif olarak açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu

OPERASYONDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı)

(MHK Başkanı) Ahmet Şahin (TFF MHK Eski Başkan Vekili)

(TFF MHK Eski Başkan Vekili) Sebahattin Şahin (MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

(MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu) Yunus Yıldırım (TFF MHK Eski Üyesi)

(TFF MHK Eski Üyesi) Ferdi Karadoruk (TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı)

(TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı) Alican Sağlar (TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

(TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu) Emre Kosif (TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk

SUÇLAMALAR OLDUKÇA VAHİM

Öte yandan operasyonun detayları ve hakemlerin aralarındaki yazışmalar ortaya çıktı. Şüphelilerin;

• Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları,

• Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları,

• Bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları,

• Puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri,

• 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı,

• 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri,

• Bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi.

MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! Eğilmiyorsa kopar kafasını

SINAV KÂĞIDINDAKİ YAZILAR TUNA’NIN YAZISIYLA EŞLEŞMEDİ

Soruşturma dosyasına sunulan bilirkişi raporunda, Ali Tuna’nın el yazısı örnekleri ile iki sayfalık “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı”ndaki yazılar karşılaştırıldı. 4 Haziran 2026 tarihli raporda, harflerin biçimi, eğim, yazı düzeni, hız ve kalem baskısı gibi özellikler bakımından yazılar arasında “grafolojik ilişki saptanmadığı” belirtildi. Sınav kâğıdındaki yazıların kime ait olduğuna ilişkin ise raporda herhangi bir tespitte bulunulmadı.

MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! Eğilmiyorsa kopar kafasını

TESPİT RAPORLARINDAKİ MESAJLAR: HEPSİ 100 ALACAK

Hakemlik süreçlerine müdahale iddialarına ilişkin soruşturmanın tespit raporlarında, şüpheli Ferdi Karadoruk’un WhatsApp yazışmaları yer aldı. Hakem listeleri, sınavlar ve dernek faaliyetlerine ilişkin konuşmalarda dikkat çeken ifadeler kayda geçti:

Karadoruk’un, rehberinde “Emre Abi İhk” olarak kayıtlı kişiyle 22 Aralık 2024 tarihli yazışmasında, “Her zaman B PLANIM VARDIR ABİ;)” mesajının ardından “Hepsi 100 alacak” dediği görüldü. Bir gün önceki konuşmada ise Karadoruk’un, “Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar” diye sorduğu ve “Videoları ben hallettim” ifadesini kullandığı kaydedildi.

MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! Eğilmiyorsa kopar kafasını

"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI GİTSİN"

Bir başka tespit listesinde ise rehberde "Emre Abi İhk” ismiyle kayıtlı cihaz kullanıcısı arasında Whatsapp isimli uygulama üzerinden giden-gelen inceleme konusu ile ilgili olabileceği değerlendirilen mesaj kayıtlarının bulunduğu tespit edilerek mesajların ekran görüntüleri yer aldı. Şahısların kendi aralarında bazı isimler için "Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandığı görüldü.

"DERİNDEN GİTMEYE DEVAM"

Alican Sağlar’ın, Karadoruk’a 26 Haziran 2025’te gönderdiği mesajda, “2 yıla klasmanı da ele alabilirsek gerisi artık hakemlik yeteneği geçen de senin dediğin gibi” dediği belirlendi. Sağlar, devamındaki mesajlarında “Ama bizim çocukların yeteneklisi” ve “Diğer köpeklerin değil” ifadelerini kullandı. Aynı konuşmada Karadoruk’un “Akıllı derinden gitmeye devam abicim;)” mesajı da yer aldı.

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Dernek üyeliği ve vize yenileme ücretiyle ilgili bir mesajın paylaşıldığı 23 Haziran 2025 tarihli konuşmada Karadoruk, Sağlar’a “Nedir bunun durumu” ve “Kimlerden bu” diye sordu. Yazışmanın devamında Karadoruk’un “Sen sakın kimseye yazılı bir şey yazma” dediği, Sağlar’ın ise “tamamdır” karşılığını verdiği kaydedildi.

MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! Eğilmiyorsa kopar kafasını

HAKARET İÇERİKLİ YAZIŞMALAR

“Genç ekip” isimli WhatsApp grubunda, anma programına katılacak kişiler hakkında yapılan konuşmalar da rapora girdi. Bazı isimlerin iş ve okul gerekçeleriyle gelemeyeceğinin belirtilmesi üzerine Karadoruk’un, “İsmail'e de Rauf'a da söyle onları çıktıkları yere geri sokarım” dediği görüldü. Karadoruk, devamında “bu haftadan sonra bülteni takip etsinler o maç için ölenlere söyleyin...” mesajını gönderdi.

MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! Eğilmiyorsa kopar kafasını

"HANİ SORULARI ATACAKTIN?"

Göktuğ Hazar Erel’in 15 Mayıs 2025’te gönderdiği “Başkanım günaydın soruları atacaktın” mesajına Karadoruk, “Kosif'ten istedim bir daha isteyeyim hocam” karşılığını verdi. Erel’in 19 Mayıs’ta talebini tekrarlaması üzerine Karadoruk’un “Emre abiden 3. defa istiyorum üstadım şimdi;)” dediği raporda yer aldı.

MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! Eğilmiyorsa kopar kafasını

"HERKESTEN HER ŞEYDEN HABERİMİZ VAR"

Karadoruk’un, rehberinde “LİDERİM” olarak kayıtlı kişiye gönderdiği 30 Haziran 2025 tarihli mesaj da dikkat çekti. Karadoruk, “Kim kiminle nerede çay içiyor hangi bardakta çay içiyor kaç şeker atıyor hepsinden haberimiz var” ifadelerini kullandı. Aynı mesajda bazı hakemler için “Onun için bunların yabancı dilmiş sınavmış hiç bir şeyine bakmayın hepsi KLİK hepsi hala bunlara biat ediyor.” dediği kaydedildi.

MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! Eğilmiyorsa kopar kafasını

MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı: Yakın hakemlere soru vermişler! Eğilmiyorsa kopar kafasını

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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