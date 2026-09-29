Köprüde şoke eden görüntü! Arabanın kaputundan diğer otomobili itti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir vatandaş, seyir halinde ilerleyen bir aracın kaputuna oturarak önündeki arabayı ayaklarıyla itmeye çalıştı. İlginç anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilginç anlar kaydedildi. Trafikte seyir halindeki bir aracın kaputuna çıkan vatandaş, ayaklarıyla öndeki aracı itmeye çalıştı.
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DİĞERİ DE ARACIN ARKASINDAN KOŞTU
Araçların ilerlediği sırada arkadan başka bir kişinin koşması ise dikkat çekti. İlginç anlar trafikte seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken, vatandaşın trafik güvenliğini tehlikeye atması ise tepkiye neden oldu.
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