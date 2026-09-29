Köprüde şoke eden görüntü! Arabanın kaputundan diğer otomobili itti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir vatandaş, seyir halinde ilerleyen bir aracın kaputuna oturarak önündeki arabayı ayaklarıyla itmeye çalıştı. İlginç anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilginç anlar kaydedildi. Trafikte seyir halindeki bir aracın kaputuna çıkan vatandaş, ayaklarıyla öndeki aracı itmeye çalıştı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbetti

DİĞERİ DE ARACIN ARKASINDAN KOŞTU

Araçların ilerlediği sırada arkadan başka bir kişinin koşması ise dikkat çekti. İlginç anlar trafikte seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken, vatandaşın trafik güvenliğini tehlikeye atması ise tepkiye neden oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala