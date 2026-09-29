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Teknoloji

ASELSAN ve Türk Telekom’un yerli telefonunda takvim netleşti: Üretim Malatya’da, hedef 2027

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ASELSAN ve Türk Telekom’un yerli telefonunda takvim netleşti: Üretim Malatya’da, hedef 2027
Başlık ResmiASELSAN ve Türk Telekom’un yerli telefonunda takvim netleşti: Üretim Malatya’da, hedef 2027 "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ASELSAN ve Türk Telekom’un üzerinde çalıştığı yerli akıllı telefon projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Telefonun Malatya’da üretileceği ve 2027’nin ilk yarısında satışa sunulmasının hedeflendiği açıklandı. İlk cihaz Android işletim sistemiyle gelirken, sonraki aşamalarda yerli işletim sistemi ve yerli çip geliştirilmesi planlanıyor.

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Türkiye’nin yerli akıllı telefon projesinde yol haritası belirginleşmeye başladı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ASELSAN ile ortak yürütülen projede üretim ve test çalışmalarının Malatya’da sürdüğünü açıkladı. Tamamen Türkiye’de tasarlanan telefonun ilk modellerinin 2027’nin ilk yarısında kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor. Projenin üç aşamalı planında Android tabanlı ilk cihazın ardından yerli işletim sistemi ve yerli çipe geçiş öngörülüyor.

ASELSAN ve Türk Telekom’un yerli telefonunda takvim netleşti: Üretim Malatya’da, hedef 2027
Başlık ResmiASELSAN ve Türk Telekom’un yerli telefonunda takvim netleşti: Üretim Malatya’da, hedef 2027

YERLİ TELEFON MALATYA’DA ÜRETİLECEK

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin'in verdiği bilgilere göre ASELSAN ve Türk Telekom tarafından geliştirilen telefonun üretim merkezi Malatya olacak. Cihaz üzerinde çalışan mühendislik ekiplerinin tasarım sürecini Türkiye’de yürüttüğü, üretim ve test çalışmalarının da Malatya’daki tesiste devam ettiği belirtildi.

Projede görev dağılımı da netleşti. ASELSAN donanım ve üretim tarafını üstlenirken Türk Telekom'un yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama süreçlerinde görev alacağı açıklandı.

ASELSAN ve Türk Telekom’un yerli telefonunda takvim netleşti: Üretim Malatya’da, hedef 2027
Başlık ResmiASELSAN ve Türk Telekom’un yerli telefonunda takvim netleşti: Üretim Malatya’da, hedef 2027

2027’NİN İLK YARISINDA SATIŞ HEDEFİ

Daha önce yerli telefon projesi ve 2027 takvimi gündeme gelmişti. Yeni açıklamayla birlikte satış için daha net bir zaman aralığı ortaya çıktı. Şahin, ilk telefonların 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

İlk modellerin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde orta ve üst segment arasındaki pazarda konumlandırılması planlanıyor. Telefonun özellikle kamera ve pil performansında aynı segmentteki rakipleriyle rekabet edebilmesi amaçlanıyor.

İLK TELEFON ANDROID İLE GELECEK

Projenin teknoloji yol haritası ise üç aşamadan oluşacak. Buna göre 2027’de satışa çıkarılması planlanan ilk cihazda Android işletim sistemi kullanılacak.
İkinci aşamada Türkiye'de geliştirilecek yerli bir işletim sistemi üzerinde çalışılması, üçüncü aşamada ise yerli çip teknolojisine geçilmesi planlanıyor. Şahin, üç aşamanın yaklaşık birer yıllık aralıklarla hayata geçirilmesinin planlandığını ve yatırımların başladığını açıkladı.

Böylece yerli işletim sistemi ve yerli çipin 2027’de piyasaya çıkacak ilk modelde bulunması beklenmiyor. Bunlar projenin sonraki aşamalarında geliştirilmesi hedeflenen teknolojiler arasında yer alıyor.

TELEFONUN İSMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yeni telefonun hangi marka veya model adıyla piyasaya çıkacağı konusunda da çalışmalar sürüyor. Şahin'in aktardığına göre yüzlerce isim önerisinin test ve anketlerle azaltılması ve evrensel kullanım açısından uygun bir ismin belirlenmesi planlanıyor. İsimlendirme konusunda profesyonel destek alınacağı da ifade edildi.

Türk Telekom'un mevcut bayi ağı ve müşteri tabanının telefonun dağıtımında kullanılması öngörülüyor. Şirketin 606 bayisi ve yaklaşık 57 milyon müşterisinin yeni ürünün pazara sunulmasında önemli bir dağıtım kanalı oluşturabileceği belirtiliyor.

PROJE MAYIS AYINDA DUYURULMUŞTU

ASELSAN ile Türk Telekom arasındaki yerli akıllı telefon iş birliği ilk kez Mayıs 2026'da kamuoyuna açıklanmıştı. İlk duyuruda yerli akıllı telefon ve kullanıcı cihazlarının yanı sıra haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesi için ortak çalışma modeli oluşturulduğu belirtilmişti.

Son açıklamalarla birlikte ise üretim yeri, satış takvimi, cihazın segmenti ve üç aşamalı Android–yerli işletim sistemi–yerli çip yol haritası ilk kez daha ayrıntılı biçimde ortaya konmuş oldu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ
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